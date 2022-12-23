23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında

Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2022 09:34
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bugün hakim karşısına çıkıyor. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kirada asgari ücret oyunu!
Kirada asgari ücret oyunu!
Fincancı hakim karşısında
Fincancı hakim karşısında
Türkiye üretim ve tedarik merkezi olacak
"Türkiye üretim ve tedarik merkezi olacak"
Semra Güzel kararı Resmi Gazete’de
Semra Güzel kararı Resmi Gazete'de
CHP’nin ’otel’ yalanı elinde patladı! Gökbakar açıkladı
CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Gökbakar açıkladı
HDP heyeti Libya’da Türkiye’yi şikayet etti
HDP heyeti Libya'da Türkiye'yi şikayet etti
HDP’li Güzel’in milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
Kılıçdaroğlu’ndan “baba-oğul” benzetmesi
Kılıçdaroğlu’ndan “baba-oğul” benzetmesi
MKYK sonrası önemli açıklamalar
MKYK sonrası önemli açıklamalar
Asgari ücreti belli oldu! Vatandaş ne diyor?
Asgari ücreti belli oldu! Vatandaş ne diyor?
Bitlis Çayı Viyadüğü hizmete açıldı
Bitlis Çayı Viyadüğü hizmete açıldı
AK Parti MKYK’nın gündemi ne?
AK Parti MKYK’nın gündemi ne?
Daha Fazla Video Göster