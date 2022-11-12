Kimyasal silah iftirasında bulunan Şebnem Korur Fincancı'yı yere göğe sığdıramadı! CHP'den sonra PKK elebaşı Mustafa Karasu da sahip çıktı
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Mustafa Karasu, PKK kanalında katıldığı yayında Türk askerine kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler yağdırdı. Karasu için "Türk toplumunun onurudur" diyen elebaşı "Türkiye toplumunu halkını Şebnem Hoca temsil ediyor" ifadelerini kullandı.
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın kanalına konuşmuş ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.
GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI
Fincancı'nın skandal sözleri sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Fincancı bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
CHP'DEN DESTEK GELDİ
Evinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulunan Fincancı'ya ilk destek CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.
Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu söyleyip, "Kabul edilemez." diyerek sahip çıktı.
TTB'ye gidip basın açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "TTB'nin her zaman yanındayız. Şebnem Korur Fincancı hocamız bizim için büyük bir değerdir. Mücadelesini ve duruşunu sahipleniyoruz. Sonuna kadar yanındayız." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU DA KABUL ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında kabul etmişti.
PKK ELEBAŞI DA ÖVGÜLER DİZDİ
Tüm bu gelişmeler yaşanırken terör örgütü PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'ye atılan 'kimyasal silah' iftirası sonrası Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi.
TERÖRİST KARASU: FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!
"Şebnem Korur Fincancı'yı saygıyla selamlıyorum. Türk halkının onuru. Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye toplumunu halkını Şebnem Hoca temsil ediyor. "
"Bu kadar baskı altında bu kadar zorluklar altında o tutumu göstermesi çok değerlidir. Çok önemlidir tutumu. Tarihi bir eylemdir. Örnek bir duruş ortaya koyuyor."
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