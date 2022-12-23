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CHP yandaşı Nevşin Mengü'den 'Altılı Masa' itirafı: Anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurmuyorum

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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CHP yandaşı Nevşin Mengü’den ’Altılı Masa’ itirafı: Anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurmuyorum

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, adaylık konusu üzerinden birbirine düşen Altılı Masa'daki krizleri söyledikleri için kendilerine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Kamuoyuna yansıyanların yüz katı bilgi aldığını söyleyen Mengü, "Anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Altılı Masa'da, kimin aday olacağı konusu üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" diyerek adaylığını açıkça ilan etmişti. CHP liderine karşı çıkan Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adını açıkça zikrederek yeni tartışmaları da beraberinde getirmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER ARASINDA 'İMAMOĞLU' GERİLİMİ

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte adaylık çalışmalarına başlamıştı.

Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına konmuştu.

Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekmişti.

İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuştu.

AKŞENER'E SERT TEPKİ: "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"

Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaptı.

CHP lideri; Akşener'in, İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN YANIT BUGÜN GELDİ: "SİZE Mİ SORACAĞIM?"

Masanın güçlü bir üyesi olma sıfatı taşıdığını iddia eden Akşener, bugün katıldığı canlı yayında, yeni bir politika belirleyerek deyim yerindeyse Kılıçdaroğlu'na karşı "kılıçları" çekti.

Siyasi karizmasını kurtarmak isteyen Akşener kendisini "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" sözleriyle savundu.

MUHALİF GAZETECİLER ALTILI MASA'DAKİ KAVGAYI GİZLEYEMİYOR: "MABADIMDAN UYDURMUYORUM"

Altılı Masa'daki kaos CHP yandaşı gazeteciler tarafından da açıkça dillendirilmeye başladı.

Gazeteci Nevşin Mengü, adaylık konusu üzerinden birbirine düşen Altılı Masa'daki krizleri söyledikleri için kendilerine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Kamuoyuna yansıyanların yüz katı bilgi aldığını söyleyen Mengü, "Anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum" diye konuştu.

"SİYASİLERİN BİZE AKTARDIKLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ"

Nevşin Mengü, yaptığı canlı yayında konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şöyle söyleyeyim; çoğu siyasetçi arkadaş, sızmaması kaydıyla siz bilin de yazmayın diye size aktardıklarımızın 100 katını anlatıyorlar bize. Ben de altılı masada anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum. Biz işimiz gereği siyasilerle de siyaset yapıcılarla ve karar alıcılarla temas halindeyiz. Onların bize aktardıkları var, bunlar üzerinden değerlendirme yapıyoruz."

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