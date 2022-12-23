CHP yandaşı Nevşin Mengü’den ’Altılı Masa’ itirafı: Anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurmuyorum

"SİYASİLERİN BİZE AKTARDIKLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ"

Nevşin Mengü, yaptığı canlı yayında konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şöyle söyleyeyim; çoğu siyasetçi arkadaş, sızmaması kaydıyla siz bilin de yazmayın diye size aktardıklarımızın 100 katını anlatıyorlar bize. Ben de altılı masada anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum. Biz işimiz gereği siyasilerle de siyaset yapıcılarla ve karar alıcılarla temas halindeyiz. Onların bize aktardıkları var, bunlar üzerinden değerlendirme yapıyoruz."