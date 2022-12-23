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İYİ Parti'den HDP'nin 'ortak aday' teklifine yeşil ışık: Hep birlikte irdeleriz

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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İYİ Parti’den HDP’nin ’ortak aday’ teklifine yeşil ışık: Hep birlikte irdeleriz

HDP vekili Garo Paylan'ın katıldığı canlı yayında Altılı Masa'ya yaptığı 'ortak aday' teklifine İYİ Parti kanadından yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, teklife yeşil ışık yakarak, "Bu Altılı Masa'nın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz." dedi. Meral Akşener, HDP ile kurdukları ittifakı inkar ederek, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız." demişti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'dışarıdan' destek verdiği Altılı Masa'da, adaylık üzerinden derin krizler yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarına 'hayır' demeyeceklerini söylemişti.

HDP'DEN İTTİFAKA ÇAĞRI: "ORTAK BİR ADAY BELİRLEYELİM"

HDP kanadından da ortak aday konusunda dikkat çeken bir çıkış gelmişti. HDP vekili Garo Paylan katıldığı canlı yayında, "Biz yargının bağımsız olmasını, basının özgür olmasını savunuyoruz. 6'lı Masa savunmuyor mu? Biz parlamenter demokrasiye dönelim diyoruz onlar demiyor mu? O zaman neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim?" diyerek ittifak ortaklarına 'ortak aday' çağrısı yaptı.

İYİ PARTİ'DEN CEVAP: "İRDELEMEYE DEVAM EDERİZ"

HDP'li Paylan'ın bu çağrısına İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. Paylan'ın çağrısına yeşil ışık yakan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şöyle konuştu:

"İYİ Parti olarak baştan bu yana bu konudaki siyasi tavrımız, yaklaşımımız ortadadır. Elbette demokrasiyi, işbirliğini, TBMM zemininde milletimiz için ortaklaşma hedefini önemsiyoruz ama İYİ Parti olarak HDP konusunda PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Adaylık konusu da sadece İYİ Parti'yi ilgilendiren bir konu değildir. Altılı masadan bahsedilmiş, bu altılı masanın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz."

AKŞENER'İN "HDP'NİN OLDUĞU YERDE BİZ OLMAYIZ" TİYATROSU

2019 yerel seçimlerinde birlikte ittifak kurdukları yüzlerce kez itiraf edilse de Akşener, HDP ile aynı masada oturmayacaklarını söylemişti.

Akşener, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla ilgili, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" diye konuşmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez, geçtiğmiz günlerde katıldığı bir radyo programında, HDP ile kurdukları ittifakı itiraf etmişti.

2019 yerel seçimlerindeki ittifaklarına ilişkin kendisine yöneltilen, "HDP 'Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir' dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusuna, "Biz bunu reddetmeyiz" diyerek yanıt vermişti.

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