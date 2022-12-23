İYİ Parti’den HDP’nin ’ortak aday’ teklifine yeşil ışık: Hep birlikte irdeleriz

AKŞENER'İN "HDP'NİN OLDUĞU YERDE BİZ OLMAYIZ" TİYATROSU

2019 yerel seçimlerinde birlikte ittifak kurdukları yüzlerce kez itiraf edilse de Akşener, HDP ile aynı masada oturmayacaklarını söylemişti.

Akşener, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla ilgili, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" diye konuşmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez, geçtiğmiz günlerde katıldığı bir radyo programında, HDP ile kurdukları ittifakı itiraf etmişti.

2019 yerel seçimlerindeki ittifaklarına ilişkin kendisine yöneltilen, "HDP 'Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir' dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusuna, "Biz bunu reddetmeyiz" diyerek yanıt vermişti.