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Son dakika | Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. İkili arasındaki telefon görüşmesinde ülke ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan Rutte'ye "AB'nin çıkarları, kısır hedeflere teslim edilmemeli." dedi.

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