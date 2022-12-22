Kırmızı bültenle aranıyordu İspanya’da yakalandı: Uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye’ye getirildi

Daha sonra yapılan çalışmalarda söz konusu şahsın, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız. ilgili ülkelerin Interpol Birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlandı.

Önder, 22.12.2022 tarihinde Interpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alındı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "