HDP heyeti Libya’ya gidip darbeci Hafter ile görüştü: Türkiye karşıtı skandal sözler

"TÜRKİYE ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINDAN İBARET DEĞİL"

Görüşmede Hafter'in kurmayı Dr. Abdulhadi El Huvej ise, "Türkiye, Erdoğan'ın politikalarından ibaret değil. Türkiye'de muhalefet daha da güçleniyor. Biz onlarla aynı doğrultuda fikirler paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.