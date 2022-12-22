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HDP heyeti Libya'ya gidip darbeci Hafter ile görüştü: Türkiye karşıtı skandal sözler

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Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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HDP heyeti Libya’ya gidip darbeci Hafter ile görüştü: Türkiye karşıtı skandal sözler

HDP vekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki heyet, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı isimlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'nin Libya'da 'tek taraflı' politikası olduğunu öne süren HDP heyeti, "Özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin vekili Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Libya'daki gayrimeşru askeri güçlerin lideri Halife Hafter'in Bingazi'deki karargahını ziyaret etti.

Hafter'in El-Mustakbel Partisi'nin Başkanı Dr. Abdulhadi El Huvej'le bir araya gelen HDP heyeti, Türkiye karşıtı skandal ifadeler kullandı.

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19 Aralık'ta düzenlendiği öğrenilen görüşmede, HDP yetkililerinin Türkiye ile Libya arasında imzalanan MEB anlaşmasını reddettiklerini söylediği aktarıldı. HDP heyeti, söz konusu görüşmede "Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını, özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"TÜRKİYE ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINDAN İBARET DEĞİL"

Görüşmede Hafter'in kurmayı Dr. Abdulhadi El Huvej ise, "Türkiye, Erdoğan'ın politikalarından ibaret değil. Türkiye'de muhalefet daha da güçleniyor. Biz onlarla aynı doğrultuda fikirler paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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