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Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Bebek pusetinden uyuşturucu çıktı | Evlerinin çevresini de izliyorlarmış

Son dakika haberine göre Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 307 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, silah ve uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:38
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Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Bebek pusetinden uyuşturucu çıktı | Evlerinin çevresini de izliyorlarmış

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere bu sabah operasyon başlattı.

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Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Bebek pusetinden uyuşturucu çıktı | Evlerinin çevresini de izliyorlarmış

Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde açıkladı.

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Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Bebek pusetinden uyuşturucu çıktı | Evlerinin çevresini de izliyorlarmış

Sabah 04.00'de Kocaeli, 05.30'da Sakarya'daki ekiplerin operasyona çıktığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 aylık bir çalışma. Uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu satıcıları, bunları çekip çevirenlerle ilgili. Kocaeli merkezli 111, Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplam 307 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere, gerçekleşen operasyonda, iki ilde 2 bin 67 arkadaşımız, 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269'u gözaltına alındı" dedi.

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Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Bebek pusetinden uyuşturucu çıktı | Evlerinin çevresini de izliyorlarmış

UYUŞTURUCULAR BEBEK PUSETİNDEN ÇIKTI
Polis ekipleri belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlerken, özel harekat ekipleri kapıları koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.

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Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Bebek pusetinden uyuşturucu çıktı | Evlerinin çevresini de izliyorlarmış

Baskın yapılan bir evde uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı. Narkotik ekipleri, aynı puset içinde pompalı tüfekte buldu.