05 Aralık 2022, Pazartesi
Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Bebek pusetinden uyuşturucu çıktı | Evlerinin çevresini de izliyorlarmış
Son dakika haberine göre Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 307 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, silah ve uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:38
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