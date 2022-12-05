Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Bebek pusetinden uyuşturucu çıktı | Evlerinin çevresini de izliyorlarmış

Sabah 04.00'de Kocaeli, 05.30'da Sakarya'daki ekiplerin operasyona çıktığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 aylık bir çalışma. Uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu satıcıları, bunları çekip çevirenlerle ilgili. Kocaeli merkezli 111, Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplam 307 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere, gerçekleşen operasyonda, iki ilde 2 bin 67 arkadaşımız, 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269'u gözaltına alındı" dedi.