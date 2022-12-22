Kılıçdaroğlu'nun özgür kalsın dediği HDP'li Demirtaş'a PKK sahip çıktı: Selahattin bizim parçamız
PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Murat Karayılan, Selahattin Demirtaş ile aralarında bir ayrılık olmadığını belirterek, "Selahattin Demirtaş da bu mücadelenin bir eseridir, bir parçasıdır. Kaldı ki o da kendisini böyle görüyor." dedi. Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sık sık 'Serbest bırakılsın' çağrısı yapıyor. Kılıçdaroğlu, Karayılan'ın 'Bizim bir parçamız' dediği Demirtaş'ı 'Siyasi Tutuklu' olarak gördüğünü bildiriyor.
Terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan, örgüte yakın bir kanala açıklamalarda bulundu. Karayılan, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparken, tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendilerinden bir parça olduğunu, Demirtaş'ın da kendisini böyle gördüğünü söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş için, "Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum." demişti.
TERÖR ELEBAŞI KARAYILAN: SELAHATTİN DEMİRTAŞ BİZİM MÜCADELEMİZİN BİR PARÇASI
Terör elebaşı Karayılan, Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı konularda fikir ayrılığı olabilir fakat hiçbir çelişki söz konusu değildir. Selahattin Demirtaş da bu mücadelenin bir eseridir, bir parçasıdır. Kaldı ki o da kendisini böyle görüyor. Yani bu camia çok geniştir; çok görüşlülük olabilir ama özgürlük ve demokrasi davası için birlik de hep olacaktır." dedi.
KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın dışında HDP ile de birlikte bir süreç yürütüyor. Kılıçdaroğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtiyor.
Kılıçdaroğlu'nun sık sık yaptığı açıklamalardan biri şöyle:
Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli.
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