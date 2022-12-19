CHP'li Özgür Özel HDP ile ittifakı itiraf etti! Kendi seçmeni büyük tepki gösterdi: Bizi iyice küçük düşürdünüz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kadıköy'de provokasyona girişen ve polis tarafından engellenen HDP'lilere destek paylaşımı yaptı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın paylaşımını alıntılayan Özgür Özel, "Tüm bu hukuksuzluklara ve bu tek adam rejimine tüm demokratlar hep birlikte son vereceğiz" diyerek HDP-CHP ittifakını itiraf etti. Paylaşıma en çok CHP'ye oy veren vatandaşlar tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 23:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 23:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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