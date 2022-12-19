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CHP'li Özgür Özel HDP ile ittifakı itiraf etti! Kendi seçmeni büyük tepki gösterdi: Bizi iyice küçük düşürdünüz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kadıköy'de provokasyona girişen ve polis tarafından engellenen HDP'lilere destek paylaşımı yaptı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın paylaşımını alıntılayan Özgür Özel, "Tüm bu hukuksuzluklara ve bu tek adam rejimine tüm demokratlar hep birlikte son vereceğiz" diyerek HDP-CHP ittifakını itiraf etti. Paylaşıma en çok CHP'ye oy veren vatandaşlar tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 23:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 23:35
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CHP’li Özgür Özel HDP ile ittifakı itiraf etti! Kendi seçmeni büyük tepki gösterdi: Bizi iyice küçük düşürdünüz

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.

Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

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CHP’li Özgür Özel HDP ile ittifakı itiraf etti! Kendi seçmeni büyük tepki gösterdi: Bizi iyice küçük düşürdünüz

POLİSE HAKARET EDİLDİ

Polis, o sırada kendisinin üzerine yürüyen Encü'ye tokat atarken İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi..

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CHP’li Özgür Özel HDP ile ittifakı itiraf etti! Kendi seçmeni büyük tepki gösterdi: Bizi iyice küçük düşürdünüz

"İZİNSİZ GÖSTERİ YASAKLANMIŞTIR"

Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: "Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.

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CHP’li Özgür Özel HDP ile ittifakı itiraf etti! Kendi seçmeni büyük tepki gösterdi: Bizi iyice küçük düşürdünüz

KADIKÖY'DE 'YAŞASIN PKK' SLOGANI ATTILAR

Eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü polise yönelik kullandığı, '…Partinin itleri, şerefsizler…' ifadelerin ardından polis tarafından tokatlanmıştı.

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CHP’li Özgür Özel HDP ile ittifakı itiraf etti! Kendi seçmeni büyük tepki gösterdi: Bizi iyice küçük düşürdünüz

HDP'liler bugün tokatı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenlemek istedi. 'Yaşasın PKK' sloganlarının da atıldığı yürüyüşe HDP'li milletvekilleri de katıldı. CHP'den destek mesajı gecikmedi.