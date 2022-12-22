Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündem Suriye'de terörle mücadele
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede Suriye’de terörle mücadeleye yönelik kararlılık vurgusu yaparken,çok sayıda konu görüşmede ele alındı. İşte detaylar...
İŞTE ELE ALINAN KONULAR
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.
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