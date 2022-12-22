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Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündem Suriye'de terörle mücadele

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündem Suriye’de terörle mücadele

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede Suriye’de terörle mücadeleye yönelik kararlılık vurgusu yaparken,çok sayıda konu görüşmede ele alındı. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

İŞTE ELE ALINAN KONULAR

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.

Suriye’ye kara harekatı sinyali!

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