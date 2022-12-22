Başkan Erdoğan’ın açıkladığı asgari ücrete iş dünyasından olumlu tepkiler geldi! Şimdi önümüzü daha rahat görebiliyoruz

ASRİAD BAŞKANI ADNAN DANIŞMAN: MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

ASRİAD Başkanı Adnan Danışman 8 bin 500 TL olarak açıklanan asgari ücretten memnun olduklarını dile getirdi.

İşte Danışman'ın açıklaması;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı çalışmalar ve yapılan görüşmeler sonunda milletimizin merakla beklediği asgari ücret rakamı açıklanmıştır. Çalışan kesim ve işverenlerin merakla beklediği 2023 yılı Asgari Ücret rakamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile net 8 bin 500 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Yüzde 54,66 artış sağlanarak ve 2023 yılı içerisinde olası yaşanabilecek olumsuz gelişmeler ışığında ara bir formül için de açık kapı bırakılarak belirlenen 8 bin 500 TL'lik rakamın tüm çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."