Başkan Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücrete iş dünyasından olumlu tepkiler geldi! Şimdi önümüzü daha rahat görebiliyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 asgari ücretini açıklamasının ardından iş dünyasından peş peşe açıklamalar geldi. 8 bin 506 TL olarak belirlenen asgari ücret iş dünyasını da memnun etti. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücretin belli olmasıyla beraber iş dünyasından da ilk yorumlar geldi.
İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: "ÖNÜMÜZÜ DAHA AÇIK GÖREBİLİYORUZ"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2023 yılında net 8.500 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, yazılı bir açıklama yaptı.
İşte Avdagiç'in açıklaması;
"Yeni asgari ücret, iş dünyamızın tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz."
İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN: "TOPLUMUMUZA HAYIRLI OLSUN"
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir bir üretim ve iş barışının istikrarı açısından, sanayicimiz 2023 yılında inanıyorum ki çalışanlarıyla birlikte gereken sorumluluğu gösterecektir. Bütün bunlar dikkate alınarak açıklanan asgari ücret, toplumumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
ASKON BAŞKANI ORHAN AYDIN: "HEDEFLENEN BÜYÜME RAKAMLARINA ULAŞACAĞIZ"
ASKON Başkanı Orhan Aydın da asgari ücretin belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Aydın yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, hem işveren hem de emekçi çalışanlarımızın menfaatini gözeterek 2023 yılı için verilen yeni asgari ücret zam açıklamasını ASKON olarak her iki taraf adına memnuniyetle karşılıyoruz. 2023 hedefleri için iş dünyamız adına özellikle ana ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm zorlu şartlara rağmen gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ve hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşacağımıza inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
ASRİAD BAŞKANI ADNAN DANIŞMAN: MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN
ASRİAD Başkanı Adnan Danışman 8 bin 500 TL olarak açıklanan asgari ücretten memnun olduklarını dile getirdi.
İşte Danışman'ın açıklaması;
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı çalışmalar ve yapılan görüşmeler sonunda milletimizin merakla beklediği asgari ücret rakamı açıklanmıştır. Çalışan kesim ve işverenlerin merakla beklediği 2023 yılı Asgari Ücret rakamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile net 8 bin 500 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Yüzde 54,66 artış sağlanarak ve 2023 yılı içerisinde olası yaşanabilecek olumsuz gelişmeler ışığında ara bir formül için de açık kapı bırakılarak belirlenen 8 bin 500 TL'lik rakamın tüm çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."
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