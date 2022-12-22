Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 asgari ücreti açıkladı! Asgari ücret Temmuz’a göre yüzde 54,5 arttı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2023 asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından derlenenler şu şekilde:

Değerli işveren temsilcisi, kıymetli basın mensupları sizleri selamlıyorum. Çalışan ve işveren temsilcileri bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda, çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz.

Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, bakanlık nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.