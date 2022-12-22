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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 asgari ücreti açıkladı! Asgari ücret Temmuz'a göre yüzde 54,5 arttı

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Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 asgari ücreti açıkladı! Asgari ücret Temmuz’a göre yüzde 54,5 arttı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Başkan Erdoğan, 2023 yılında asgari ücretin 8506 TL olduğunu belirtirken, "Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2023 asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından derlenenler şu şekilde:

Değerli işveren temsilcisi, kıymetli basın mensupları sizleri selamlıyorum. Çalışan ve işveren temsilcileri bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda, çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz.

Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, bakanlık nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul noktada uzlaşma sağlanması için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az Maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçtiğimiz yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret müzakeresi vardır.

Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumludur. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldık. 37.6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşılmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi süreçte sarstığında Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk.

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz.

Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak net4253 liraya yükseltmiştik. Bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırmıştık. Temmuz ayında yeni düzenlemeyle asgari ücreti 5500 liraya çıkardık. Bütün bunları yaparken unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var. Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 80, kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız.

Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonun yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Her kesimden, vatandaştan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini artırmış yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Milletimiz için varız.

2023 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8506 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari ücretin işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var.

FARUK ERDEM "ÇOK YAKINIM" DEYİP RAKAM VERMİŞTİ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 3 gün önce A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmesinde "8 bin TL alt taban onun üstünü konuşalım artık 8.500 TL'ye de ben çok yakınım şu anda öyle gözüküyor. Yakınım derken gönül bunu istiyor demek istemedim realiteyi söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Çok yakınım deyip açıkladı "ÇOK YAKINIM" DEYİP AÇIKLADI

BAŞKAN ERDOĞAN BAKAN BİLGİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi. Başkan Erdoğan dün akşam saatlerinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücreti görüşmek için toplantı gerçekleştirdi.

Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan "Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor; ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" değerlendirmesinde de bulundu.

TİSK HEYETİ BAKANLIKTA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üyelerinden olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gitti ve Bakan Bilgin ile görüşüyor.

BAKAN BÖYLE DUYURMUŞTU

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK heyeti Külliye'ye gelirken, Bakan Bilgin "Asgari ücreti birazdan açıklayacağız." dedi.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

65 yaş aylığı/Engelli maaş zammı ne kadar 65 YAŞ AYLIĞI/ENGELLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR
Asgari ücret açıklaması hangi kanalda? ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI HANGİ KANALDA?
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