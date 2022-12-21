Son dakika | Asgari ücret ne zaman belli olacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Yarın açıklayacağız
Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette düğüm çözülüyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, konuya ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan yeni yılda halkın enflasyon karşısında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade ederek yarın 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayacaklarını söyledi.
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, enflasyona yönelik mesajlar verdi. Enflasyonu düşürmenin önünde engel kalmadığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak inişine tanık olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı asgari ücretin de yarın açıklanacağını söyledi.
ENFLASYON MESAJI
Küresel krizlerin ülkemize yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkınların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Biz üretim, istihdam, cari fazla ile büyüme hedefine ulaşıyoruz. Bizi eleştirenler bile söylemlerini değiştirmeye ve yumuşatmaya başladı.
"MAAŞ ARTIŞLARININ ERİMESİNE İZİN VERMEYİZ"
Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçılar yüzünden eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşması için enflasyonun hızla düşürülmesi dışında bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak inişine tanık olacağız. 2023 hayat pahalılığından kurtuluşumuzun dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Bunu da 85 milyon hep birlikte göstereceğimiz sabırlı ve dirayetli duruşla yapabiliriz.
ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANACAK
"Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız."
Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Türkİş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi.
YÜZDE 64 ZAM GELMİŞ OLACAK
Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL'ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL'ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek. Net ücretin 9 bin TL olması o halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112'ye ulaşacak.
İŞVERENLER NE İSTİYOR?
İşveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.
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