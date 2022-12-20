Asgari ücret 9 bin TL olur mu? AK Parti MKYK üyesi Resul Kurt son gelişmeleri A Haber’de anlattı

AK PARTİ'DE KONUŞULAN ORAN NE?

"AK Parti'de konuşulan oran ne?" sorusuna da yanıt veren Kurt, "Parti içerisinden hiçbir arkadaşımız bu komisyonun üyesi değil, söz sözlersek manipülasyona açık olur. Ben 10 bin brüt düşündüm. Akademisyen kimliğimin yanında çalışma hayatının da içerisindeyim. Asgari ücret için bireysel, danışman olarak yaptığım çalışmalarda tahminlerim belki 1 lira şaşmıştır. Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında" diye konuştu.