20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücret 9 bin TL olur mu? AK Parti MKYK üyesi Resul Kurt son gelişmeleri A Haber'de anlattı

Asgari ücret 9 bin TL olur mu? AK Parti MKYK üyesi Resul Kurt son gelişmeleri A Haber'de anlattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
ABONE OL
Asgari ücret 9 bin TL olur mu? AK Parti MKYK üyesi Resul Kurt son gelişmeleri A Haber’de anlattı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında uzlaşma çıkmadı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren AK Parti MKYK üyesi - Ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt, asgari ücret beklentisini, işçi ve işveren tarafının görüşlerini açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için 3'üncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başlayan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işçi kesimini temsilen Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL OLUR MU?

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren AK Parti MKYK üyesi – Ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt, asgari ücret beklentisini açıkladı.

"İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük verileceğiz." diyen Kurt, "Asgari ücret şu anda 5 bin 500 lira. Bizim 7 bin 825 lira sınırımız var, pazarlığı buradan başlatacağız dedi Ergün Atalay. Yüzde 42,43 bandına geliyor. Talebimiz bu değil dedi. Türk-İş Başkanı işçiyi sattı dediler. Yüzde 42 civarında bir artış işçi tarafını memnun etmiyor. İşveren tarafı da 7 bin liralardan kapıyı açtı." diye konuştu.

İŞÇİ VE İŞVEREN NE KADAR ARTIŞ İSTİYOR?

İşçilerin yüzde 65 artış talep ettiğini söyleyen Kurt, "Görüştüğümüz işverenler 45-50 aralığını talep ediyor. Önümüzdeki hafta başında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz." dedi.

AK PARTİ'DE KONUŞULAN ORAN NE?

"AK Parti'de konuşulan oran ne?" sorusuna da yanıt veren Kurt, "Parti içerisinden hiçbir arkadaşımız bu komisyonun üyesi değil, söz sözlersek manipülasyona açık olur. Ben 10 bin brüt düşündüm. Akademisyen kimliğimin yanında çalışma hayatının da içerisindeyim. Asgari ücret için bireysel, danışman olarak yaptığım çalışmalarda tahminlerim belki 1 lira şaşmıştır. Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR OLACAK?

Sözlerinin devamında asgari ücretin dolar bazlı fiyatlandırmasına da vurgu yapan Kurt, "2001'de asgari ücret 92 dolara tekabül ediyordu. Dolar kuru bu dönemde yükseliyor. 2015 yılına kadar dolar normal seyretmiş, 2015'da 560 dolar asgari ücret. Hain darbe girişimi sonrasında düşüş görülüyor. Dolar olarak bakıldığında, küresel saldırılara rağmen 2020'de 391 dolar. 420-430 dolarlık bir rakam ortaya çıkar. İşçinin ezilmediği bir sistem için işverenin de katlanması gerek." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Asgari ücret 9 bin TL olur mu? AK Partili Kurt anlattı ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL OLUR MU? AK PARTİLİ KURT ANLATTI

Başkan Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN?
Yeni asgari ücrette son durum YENİ ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA