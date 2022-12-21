Asgari ücrette 9 bin TL pazarlığı! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplanırken burada sonuç çıkmadı. İşçi tarafı resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu belirtirken, gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bir araya geldi.
TEKLİF 9 BİN TL
Komisyonda işçileri temsil eden Türkİş'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türkİş 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Türkİş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türkİş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" diye konuştu.
YÜZDE 64 ZAM GELMİŞ OLACAK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL'ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL'ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak.
Net asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek. Net ücretin 9 bin TL olması o halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112'ye ulaşacak.
4 SAATLİK PAZARLIK
Komisyon toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sürerken Türk-İş Başkanı Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in odasında bir araya geldi. Buradaki görüşmeden de uzlaşı çıkmadı.
GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ
Atalay 9.000 TL talebini dile getirdi. Masada uzlaşı sağlanamayınca telefon trafiği başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi bekleniyor.
ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2023 asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün belli olacak? Tarih belli oldu mu?
- Bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi?
- 1613 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
- MTV indirimi son dakika! Araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? Hangi marka araba fiyatlarında düşüş olacak? MTV hesaplama...
- ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı?
- 2022 TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? Ziraat Bankası, Halkbank, TOKİ KURA PARA İADESİ!
- Masterchef 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
- TARİH BELLİ OLDU! Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman? İŞKUR Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz ...
- Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Adana kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne zaman verilecek? Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?
- ÇALIŞANLARA 1000 TL YARDIM! Isınma yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Elektrik, doğalgaz desteği ne zaman verilecek?
- 2023 Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlayacak? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?