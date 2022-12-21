Asgari ücrette 9 bin TL pazarlığı! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi









TEKLİF 9 BİN TL

Komisyonda işçileri temsil eden Türkİş'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türkİş 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Türkİş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türkİş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" diye konuştu.