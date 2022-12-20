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Haberler Galeri Asgari Ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari Ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?

Asgari Ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari Ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?

Asgari ücret 3. toplantı bitti mi, saat kaçta bitecek sorularının cevapları merak konusu oldu. Bugün saat 14.00'de Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen toplantının ardından 2023 asgari ücretinin netleşmesi bekleniyor. Peki asgari ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 16:52
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Asgari Ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari Ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?

Milyonların gözü bugün gerçekleşen asgari ücret toplantısına çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyou saat 14.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum" açıklamasının ardından bugün rakamın netleşmesi beklenmekte. Peki asgari ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari Ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari Ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI KAÇTA BİTECEK?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık tarihinde yani bugün saat 14.00'de başladı. Toplantının saat kaçta biteceği henüz bilinmiyor.

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Asgari Ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari Ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?

GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

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Asgari Ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari Ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ 7.630 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.

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Asgari Ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari Ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?

2023 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Böylece çalışanlara verilen AGİ yardımı da kalkmış oldu.