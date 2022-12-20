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Asgari Ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari Ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?
Asgari ücret 3. toplantı bitti mi, saat kaçta bitecek sorularının cevapları merak konusu oldu. Bugün saat 14.00'de Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen toplantının ardından 2023 asgari ücretinin netleşmesi bekleniyor. Peki asgari ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?