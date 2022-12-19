Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’a ayar verecek! Prof.Dr. İlyas Topsakal: İmamoğlu ters köşe yapabilir

"İŞİNİZE BAKIN" DİYECEK

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik daha da artacaktır. Yarın Kılıçdaroğlu iki ismi de çekecektir ve kendi uslubuyla "Burada ben varım. Benden başkası konuşamaz. Siz sadece iki tane ilin belediye başkanısınız. Siz işinizi yapın. Bu adaylık genel merkezin işidir" diyecektir.