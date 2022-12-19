19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a ayar verecek! Prof.Dr. İlyas Topsakal: İmamoğlu ters köşe yapabilir

Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a ayar verecek! Prof.Dr. İlyas Topsakal: İmamoğlu ters köşe yapabilir

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’a ayar verecek! Prof.Dr. İlyas Topsakal: İmamoğlu ters köşe yapabilir

CHP ve İYİ Parti arasında büyük gerginliğe neden olan "Saraçhane Krizi" sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı CHP Grup Toplantısı'na çağırdı. Prof.Dr. İlyas Topsakal yarın düzenlenecek toplantıda Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlara ilişkin tahminlerini açıklarken "Sizlerden sadakat bekliyorum" ifadelerini kullanacağını belirtti. Topsakal ayrıca bu konuda İmamoğlu'nun yapacağı ters köşeyi de açıkladı. İşte detaylar...

Millet İttifakı'nda 2023 seçimlerinde aday olacak isim konusunda henüz bir uzlaşı sağlanamazken adaylık krizine bir de "Saraçhane krizi" eklendi.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışı sonrası İYİ Partili isimler Kılıçdaroğlu'nu teker teker veto ederken, Akşener de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıkmayacaklarını ifade etti.

CHP'DE İŞLER İYİCE KARIŞTI

Kılıçdaroğlu bu süreçte icazet turları kapsamında ABD ve İngiltere'yi ziyaret ederken Almanya ziyaretinde büyük bir şok yaşadı. Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı sonrası Akşener ile alanda düzenlenen miting CHP'de işleri iyice karıştırdı.

GRUP TOPLANTISINA ÇAĞIRDI

Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun yaptığı Saraçhane çağrısından haberi olmadığını söylerken İmamoğlu'nu CHP Grup Toplantısı'na çağırdığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu davet etmesinin arkasında ne olduğu merakla beklenirken konuya ilişkin Prof. Dr. İlyas Topsakal A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"İŞİNİZE BAKIN" DİYECEK

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik daha da artacaktır. Yarın Kılıçdaroğlu iki ismi de çekecektir ve kendi uslubuyla "Burada ben varım. Benden başkası konuşamaz. Siz sadece iki tane ilin belediye başkanısınız. Siz işinizi yapın. Bu adaylık genel merkezin işidir" diyecektir.

"SİZDEN SADAKAT BEKLİYORUM"

İki isim de CHP'nin adayıydı. İttifakın organizasyonuyla İstanbul ve Ankara'yı kazandılar. Kılıçdaroğlu "Ben sizden sadakat bekliyorum" diyecektir.

İMAMOĞLU BU EŞİĞİ AŞTI

Ama Ekrem İmamoğlu artık bu eşiği aştı. Kılıçdaroğlu'na karşı gelecektir. Eşik Saraçhane'deki sokakla aşıldı. Bu eşiği aşmak istemeyen insan oraya insan yığmaz.

"KAZANACAK ADAY BENİM" DİYECEK

Kılıçdaroğlu'nu ikna edemeyince böyle bir şeye kalkıştılar. Olası bir durumda İmamoğlu Saraçhane'nin görüntülerini gösterip "Kazanacak aday benim" diyecektir.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’a ayar verecek! KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A AYAR VERECEK!

Küresel güçlerin İmamoğlu ve Akşener planı
Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu grup toplantısına çağırdı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA