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AK Parti'den CHP'ye 'traktör' göndermesi! Kılıçdaroğlu'nun tutmadığı o vaadi video oldu: Milletimiz biliyor

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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AK Parti’den CHP’ye ’traktör’ göndermesi! Kılıçdaroğlu’nun tutmadığı o vaadi video oldu: Milletimiz biliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında, çiftçilere çeşitli vaatlerde bulunarak, "Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz, dünya da görecek" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, CHP'nin söz verip tutmadığı vaatlerine gönderme yaptı. Dağ, paylaşımında, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi 'Durmadığınızı'" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında, "Bakın bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, "bu sözü verdiniz" diye yazın. Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz, dünya da görecek." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'TRAKTÖR' GÖNDERMESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, CHP'nin söz verip tutmadığı vaatlerine gönderme yaptı.

Dağ, paylaşımında, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi 'Durmadığınızı'" ifadelerini kullandı.

CHP İTİRAF ETMİŞTİ: "ÇARPICI OLSUN DİYE BEDAVA TRAKTÖR YAZDIK"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, üç yıl önceki "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"Nerede traktörler" sorusunu yanıtlayan Özel, o cümlenin çarpıcı olsun diye yazıldığını ifade etmişti.

AK Parti’den CHP’ye ’traktör’ göndermesi! AK PARTİ'DEN CHP'YE 'TRAKTÖR' GÖNDERMESİ!

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