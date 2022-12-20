İYİ Partili Türkkan'dan Bakan Karaismailoğlu'na iftira! Avukatı açıkladı: Ne dayısı ne de bir yakını bahsi geçen ihaleyi almadı
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hedef alarak dayısına ihale verildiğini öne sürdü. Bakan'ın avukatı Ömer Faruk Karagüzel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi ve Karaismailoğlu'nun dayısının ya da herhangi bir yakının söz konusu ihaleye girmediğini söyledi.
Seçmenleri manipüle etmek maksadıyla sık sık algı operasyonlarına girişen muhalefet kanadı, bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hedef aldı.
İYİ PARTİ'DEN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NA İFTİRA
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sonucunu sakladıkları, Bartın çevreyolu ihalesini kazanan Muzaffer Hacımustafaoğlu'nun, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıktı" iddiasında bulundu.
Sözlerinin devamında ise hükümeti hedef alıp tehdit eden Türkkan, "Bu kokuşmuş, bu çürümüş zihniyeti göndereceğiz. Haramilerin ve hırsızların iktidarına son vereceğiz. Hesap soracağız" ifadelerini kullandı.
Şehit yakınına ettiği küfürle de gündeme gelen Türkkan'ın paylaşımının ise çok geçmeden yalan olduğu ortaya çıktı.
"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"
Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel, Türkkan'ın paylaşımını alıntılayarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi ve Bakanın dayısının ya da herhangi bir yakının söz konusu ihaleye girmediğini söyledi.
Bakan avukatı şu ifadeleri kullandı;
"Sayın Bakanımızın ne dayısı ne de bir yakını bahsi geçen ihaleyi almadığı gibi ihaleye de girmemiştir. Yalan twiti silmediğiniz takdirde iftiracılığınızı tescillemek üzere hakkınızda tazminat davası açacağımızı ihtar ederiz."
ŞEHİT YAKININA GALİZ KÜFÜR
Türkkan geride bıraktığımız aylarda Bingöl'de bir şehit yakınına galiz küfürler savurarak tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.
BAKAN'A İFTİRA ATAN TÜRKKAN İÇİN 'ÜNLÜ İŞ ADAMINI DOLANDIRDI' İDDİASI
Lütfü Türkkan'ın ünlü işadamı Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Dolandırıcılık skandalındaki iddialara göre; işadamı Korkmaz Yiğit, Beşiktaş Ulus'ta, Lütfü Türkkan'a ait arazinin alımı için 4 milyon 500 bin dolarlık bir bedel karşılığında anlaştı. Ancak arazinin yüzde 89'luk hissesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) aitti. Buna karşın Türkkan yüzde 11'i kendisine ait olan arazinin, İBB'ye ait yüzde 89'luk hissesinin devri konusunda da garanti vererek satış teklifinde bulundu.
PARA BUHAR OLDU
Anlaşma sonrasında Yiğit avukatı Harun Tavşancıl üzerinden önce yüzde 11'lik hissesinin tapu devri için 750 bin dolar, ardından yüzde 89'luk hissenin devri için 3 milyon 750 bin doları Türkkan'a verdi. Ancak olmayan tapunun ödemesini yaptığı için avukatına kızan Yiğit, Tavşancıl'ı geçen yıl 31 Ağustos'ta Beşiktaş 15. Noterliği üzerinden azletti.
Yiğit, arazi için verdiği 3 milyon 750 bin doları Türkkan ve avukat Tavşancıl'dan talep etti. Ancak her iki taraf da bugüne kadar Yiğit'in cebinden çıkan milyonlarca lirayı ödemeye yanaşmadı.
TELEFONLARINI ENGELLEDİ
Türkkan'a parayı ödemesi için sözlü çağrıda bulunan ancak herhangi bir cevap alamayan Yiğit, Bakırköy 1. Noterliği'nden 9 Eylül 2020'de ihtarname ve e-mail göndertti. Ancak Türkkan'dan yine cevap gelmedi. Türkkan, Yiğit'in telefonlarını engelleyerek tüm iletişim yollarını kapadı.
DOLANDIRICILIK ZİMMET...
Mağdur işadamı Korkmaz Yiğit soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Eski avukatı Harun Tavşancıl ve Lütfü Türkkan hakkında söz konusu ödemeleri iade etmeyerek kendisinin zarara uğratıldığını belirtti ve şikâyetçi oldu. Yiğit'in avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikâyet dilekçesinde, iki şüphelinin de "Dolandırıcılık", "Zimmet" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.
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