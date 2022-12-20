İYİ Partili Türkkan’dan Bakan Karaismailoğlu’na iftira! Avukatı açıkladı: Ne dayısı ne de bir yakını bahsi geçen ihaleyi almadı

Bakan avukatı şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Bakanımızın ne dayısı ne de bir yakını bahsi geçen ihaleyi almadığı gibi ihaleye de girmemiştir. Yalan twiti silmediğiniz takdirde iftiracılığınızı tescillemek üzere hakkınızda tazminat davası açacağımızı ihtar ederiz."

ŞEHİT YAKININA GALİZ KÜFÜR

Türkkan geride bıraktığımız aylarda Bingöl'de bir şehit yakınına galiz küfürler savurarak tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.