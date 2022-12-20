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İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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