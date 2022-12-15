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Son dakika: Ankara'da FETÖ soruşturması: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2022
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Son dakika: Ankara’da FETÖ soruşturması: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

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