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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü hainler tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ’cü hainler tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü FETÖ zanlısı 4 kişi tutuklandı.

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