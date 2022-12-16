16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 zanlı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
ABONE OL
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün sözde finansal sorumlusunun aracında, bir zincir markete ait hediye kartları ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA