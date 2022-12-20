20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
ABONE OL
İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 ilçede 11 farklı adrese yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA