Maltepe Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz’a çocuğa tacizden ceza!

'BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Yaşadıklarını anlatan A.Y., "Cep telefonundan bana ahlaksız taciz mesajları attı. Olumlu bir karşılık vermedim ve arkadaşça nasihatlerde bulundum. Birkaç gün sonra makam odasına çağırıp, üzgün olduğunu ama beni çok arzuladığını ve yaptıklarına engel olamadığını söyledi. Şikayetçi olacağımı söyleyince, 'kapımda onlarca silahlı adamım var, seni rahat bırakmam' diye tehdit etti. İsteklerine karşılık vermeyince özel hayatımla ilgili asılsız dedikodular çıkardı. Tacizlerinden vazgeçmesi için çok yalvardım ama dinlemedi. 'Ya benim olacaksın ya da seni mahvederim' dedi. Kumpaslar kurdu, mobbing uyguladı.