Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz'a çocuğa tacizden ceza!
Son dakika haberine göre CHP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi'nin şirketinde çalışan kişinin sosyal medya üzerinden 14 yaşındaki çocuğa tacizi gündeme bomba gibi düşerken bir skandal da İstanbul'dan geldi. Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz da "çocuğa zincirleme taciz" suçundan 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz-tecavüz taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanının 14 yaşındaki çocuğu taciz etmesi ve mesajlar göndermesine tepkiler sürerken bir skandal da İstanbul Maltepe'den geldi.
Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz da "çocuğa zincirleme taciz" suçundan 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz, ailecek görüştükleri komşusu S.C.'nin 16 yaşındaki B.D.C. isimli kızına taciz içerikli mesajlar gönderdi.
Gelişme üzerine B.D.C'nin ailesi olayı yargıya taşıdı. İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Türkyılmaz "çocuğa zincirleme taciz" suçundan 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, sanığın sabıkasızlık halini göz önünde bulundurarak "hükmün açıklanmasının geri bıkarılmasına" karar verdi.
İŞTE CHP'DEKİ TACİZ SKANDALLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, CHP'nin 6 yaşındaki çocuk istismarı olayını siyasi malzeme yaparak farklı iftiralarda bulunduğunu belirtti.
"SİZİN TACİZCİLERİN HEPSİNİN SİCİL DOSYASI VAR"
Başkan Erdoğan açıklamada, "Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar, vakıf ve derneklerimize alçakça iftira atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır." dedi.
"Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, bunların hesabını verdiniz mi?" diyen Başkan Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti;
"Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı parti teşkilatlarının Türkiye'nin değişik yerlerindeki illerinde yönetimlerinde olan ilçe başkanından belde başkanına kadar, bunların hesabını verdiniz mi? Bakıyorsunuz ilçe başkanı taciz yapmış. Belde başka tecavüzde bulunmuş. Bunların hepsini Aile Bakanı belgeleriyle anlattı. Hepsi şuanda sicil dosyanızda var. Bunları iyi biliyoruz, yakında da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız."
İŞTE CHP'Lİ VEKİLLER VE ÜYELERİN TACİZ VAKALARI
CHP'Lİ BAŞKANA 7 YIL HAPİS CEZASI
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ses kayıtlarına montaj diyen Oğuz'un bu iddiası yapılan teknik analizlerle çürüdü.
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki Oğuz'un tacizine maruz kalan kadın, parti yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine ses kaydı almıştı.
'İŞİN SONU TECAVÜZE GİDECEKTİ'
Olay sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen S.Y. yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben yaşadıklarımı anlattığımda kimse inanmadı. Gerekli yerlere söyledim, hepsi kulaklarını tıkadı. Artık dayanamadım. İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Tehditler ettiler. Ses kayıtlarına kumpas dediler. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz. Hiçbir kadın bu rezilliklere boyun eğmesin."
CHP'Lİ ÇALIŞANDAN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ
Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z.'nin 14 yaşındaki B.T.isimli çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını göndermesi sonrası aile M.Z.'den şikayetçi oldu.
Anne Y.D. belediye yetkililerinin tazminat ödememek için tacizcinin işine son vermek istemediklerini ancak savcılığa şikayette bulununca işten çıkardıklarını söyledi.
CHP'li Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z. isimli adam, kendisini yanlışlıkla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa mesaj yoluyla cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi.
Çocuğun ailesi durumu fark edince mesajlaşmaların dokümanlarıyla birlikte belediyeye gidip yetkililerle görüştü. İddiaya göre belediye yetkilileri M.Z.'nin işine son verilmesi halinde doğacak olan tazminat miktarını belediyenin karşılayamayacağını, bu yüzden işine son verilmeyeceğini söyledi.
Bunu duyan anne Y.D. belediye binası önünde ateş püskürdü.
"YANINA KÂR KALACAKTI"
Konuşan anne Y.D. adalete güvendiğini belirterek, "Bu olay hepimizin başına gelebilirdi. Benim oğlumun profil fotoğrafını gördüğü ve yaşını bildiği halde ahlaksızca konuşmalar ve fotoğraflar gönderdi.
Belediye bu adamları korumasın. Eğer şikayetçi olmasaydık üstü kapatılacak yanına kâr kalacaktı. Savcılığa şikayetçi olunca işine son verdiklerini öğrendik. Demek ki isteyince yapılıyormuş. Bu sapıkları koruyor, göz yumuyorlar. Adalete güveniyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
CHP'Lİ DAİRE BAŞKANI AYGÜL ÖNCE SÖZLÜ TACİZ ETTİ SONRA...
Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASKİ Genel Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan A.Y. (39), iddiaya göre Mali Hizmetler Daire Başkanı Ümit Aygül'ün (38), önce sözlü tacizine uğradı. Ümit Aygül, daha sonra tacizlerine cep telefonu mesajlarıyla devam etti. A.Y.'nin reddetmesine rağmen, tacizlerini sürdüren Ümit Aygül, tacizlerden vazgeçeceğini söyleyerek, son kez konuşmak istedi. Konuşmayı kabul eden A. Y.'yi öpmeye çalışan Aygül, sert tepki görünce olay yerinden ayrıldı.
UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI
Psikolojisi bozulan ve görevinden istifa etmek zorunda kalan bir çocuk annesi A.Y. , Ümit Aygül hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cinsel saldırı' suçundan şikayette bulundu. Adana 1. Aile Mahkemesi ise Aygül'ün, taciz ettiği kadına "Yaklaşmama ve rahatsız etmeme' cezası verdi.
'BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'
Yaşadıklarını anlatan A.Y., "Cep telefonundan bana ahlaksız taciz mesajları attı. Olumlu bir karşılık vermedim ve arkadaşça nasihatlerde bulundum. Birkaç gün sonra makam odasına çağırıp, üzgün olduğunu ama beni çok arzuladığını ve yaptıklarına engel olamadığını söyledi. Şikayetçi olacağımı söyleyince, 'kapımda onlarca silahlı adamım var, seni rahat bırakmam' diye tehdit etti. İsteklerine karşılık vermeyince özel hayatımla ilgili asılsız dedikodular çıkardı. Tacizlerinden vazgeçmesi için çok yalvardım ama dinlemedi. 'Ya benim olacaksın ya da seni mahvederim' dedi. Kumpaslar kurdu, mobbing uyguladı.
'Kadındır beni anlar' diyerek ASKİ Genel Müdürü Nesrin Vursavuş'a başvurdum. Beni dinlemedi ve odasından kovdu. Ümit Aygül hakkında tutanak bile tutmadı. Beni en çok, Nesrin Vursavuş'un vurdumduymaz tavırları yaraladı. Yaşadığım tacizi unutamıyorum. Ben de istifa ettim. Ardından da Ümit'den şikayetçi oldum. Koruma kararı aldırmama rağmen, Aygül hakkında soruşturma bile açmamışlar.
KARALAR DİNLEMEKLE YETİNDİ
Belediyede birçok kadın tacize mağdur kalıyor ve ekmeği için ses çıkarmıyorlar. Bu tacizcilere en ağır cezalar verilmeli. En son pastanede buluştuğum Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar'a olayı anlattım. Sadece dinledi ve başkanda hiçbir şey yapmadı. CHP yönetimi yaşadım tacize sesiz kaldı ve kıllarını bile kıpırdatmadı" dedi.
CHP TACİZCİLERİN YUVASI OLDU
İşte son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan taciz iddialarından bazıları:
MALTEPE'DE SKANDAL
Maltepe CHP ilçe Başkan yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karagöz'ün CHP Maltepe İlçe Örgütüne, Kaftancıoğlu'nun kontenjanından girdiği belirtildi.
-AVCILAR'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.
CHP Maltepe ilçe teşkilatında patlak veren tecavüz skandalına parti sus pus olurken CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı oldu.
Hanelçi, Twitter mesajında "Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan hanımın (Kaftancıoğlu) hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor" ifadelerini kullandı.
-ÜMRANİYE'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istafa edip şikâyetçi oldu.
CHP'Lİ KOÇ İTİRAF ETTİ, KAFTANCIOĞLU SUSTURMAYA ÇALIŞTI
CHP eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, partide yaşanan taciz ve tecavüz skandalını ifşa etti. Durumu parti makamlarına ilettiğini ama gereğinin yapılmadığını belirten Koç, CHP'nin bugünkü yönetenlerinden tiksindiğini ve CHP'den istifa ettiğini bildirdi.
-ŞİŞLİ Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de görev başladı.
MUĞLA'DA SKANDAL TACİZ
CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri 35 yaşındaki, bir çocuk annesi A.E. görevi başındayken, partinin Muğla İl delegesi 58 yaşındaki Mehmet A. tarafından, parti binasında cinsel saldırıya uğradı. Mehmet A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Gündeme getirdiği CHP'deki yeni taciz skandalında flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Olay tarihindeki CHP Muğla İl Başkanlığı binasının kamera görüntülerini isteyen A.E.'ye il yönetimi tarafından ret cevabı verildi. Görüntüler istenir istenmez, Menteşe Belediyesi'nde görevli 3 kişilik teknik personelin kamera kayıt cihazını, parti binası dışına çıkartıp aynı gün geri getirdiği ortaya çıktı.
CİHAZA DIŞARIDA MÜDAHELE Mİ EDİLDİ?
Kamera kaydı hafızasının 8 günlük olduğu ortaya çıkarken, kamera kayıt cihazının teknik elemanlar tarafından alınarak, parti binası dışarısına çıkartılması akıllarda soru işareti bıraktı. Parti yönetiminin kararıyla alındığı gün tekrar geri getirilen kamera kayıt cihazında herhangi bir silme işlemi uygulanıp uygulanmadığı bilinmezliğini koruyor.
KONYA'DA "YARDIM ÇEKİ VERECEĞİM" TACİZİ
CHP Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş hakkında, parti üyesi olan bir kişinin kızını kendi ofisinde "Yardım çeki vereceğim" diye çağırıp, taciz ettiği iddia edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında." açıklaması yaparak tacize sahip çıktı.
Hazırlanan raporda, Bektaş'ın 'suçsuz olduğu' sonucuna varıldı. Bektaş, hakkındaki taciz iddiası sonrası görevden alınmıştı.
-BİTLİS İl Başkanı Veysi Uyanık, 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.
TACİZE 6 YIL SONRA ONAY
CHP'nin ilçe teşkilatlarında ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Sivas Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in süt satma bahanesiyle evine gittiği öğretmen Emine S.'ye tacizde bulunduğu olayın ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) ilk ihraç talebini onaylamadığı ortaya çıktı.
Sivas'ın CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in 2012'de kadın öğretmene tacizde bulunduğu ortaya çıktı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Hüseyin Çiçek'in tahliye olduktan 6 ay sonra yeniden ilçe başkanı seçilerek 6 yıldır görevine devam etmesi tepkileri de beraberinde getirdi. İlçe Başkanlığı'nın yanı sıra süt satarak geçimini sağlayan Hüseyin Çiçek ilçedeki bir okulda görevli öğretmen Emine S.'ye her hafta süt sattığı, sütü vermeye gittiğinde ise zorla eve girdiği ortaya çıktı.
Kadın öğretmene tecavüze kalkışarak taciz eden Hüseyin Çiçek'in öğretmenin çığlık atarak yardım istemesi üzerine kaçtığı kayıtlara geçti. Öğretmenin şikâyeti üzerine polis, Hüseyin Çiçek'i yakalayarak gözaltına aldı. Polise yaşananları anlatan genç öğretmen Çiçek'ten şikâyetçi oldu. Hüseyin Çiçek, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Giresun Şebinkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Öğretmen yaşadığı travma sonucu başka bir yere tayin isterken, şikayetinden vazgeçmedi.
BURSA'DA 17 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ
CHP'de taciz skandalları bitmek bilmiyor. Bursa'da 17 yaşındaki S.G.'yi taciz eden Mete Akyolcular'ın partili Z.G.'yi de taciz ettiği ortaya çıktı. Olay CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anlatıldı. Kılıçdaroğlu gereğini yapması için Bursa vekili Lale Karabıyık'a talimat verdi. Karabıyık da gereğini yapıp dosyayı örtbas etti.
Bursa'da CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın, 17 yaşındaki partili S.G.'ye taciz skandalına, bir yenisi daha eklendi. 17 yaşındaki parti görevlisi genç kıza whatsapp üzerinden mesajlar atarak ilişki kurmaya çalışan CHP'li yönetici, genç kızın soruları karşısında "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" diyerek konuya girmişti. Sonrasında ise genel merkezden destek arayan mağdur kız ve ailesi adeta şok yaşamıştı. Ortaya çıkan yeni skandalda ise tacizci başrol aynı, mağdur 28 yaşında bir genç kadın.
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