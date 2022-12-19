Togg için müjdeli haber! Avrupa'da 92 testi geçti! Mart ayında sokaklarda olacak
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada Togg'un Avrupa'da test onaylarından geçtiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu ayrıca "Martta da gururumuz olan Türkiye'nin otomobilini hep beraber Kocaeli'de, Marmara Bölgesi'nde göreceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri sahiplerini buldu. 14 sektörde en iyi performans sergileyen 23 şirketin ödül aldığı törende, Kocaeli Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin de açılışı yapıldı.
92 TESTTEN GEÇTİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili müjdeyi vererek, Avrupa'da şu anda 92 testten geçtiğini söyledi.
TESTLER AVRUPA'DA YAPILIYOR
Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobili biliyorsunuz, Allah nasip etti camiamız bu görevi 2017'nin Mayıs'ında üstlendi. 29 Ekim'de de Cumhurbaşkanımızla birlikte fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Avrupa'da test onaylarımız geçiyor şu anda. 92 tane testten geçiyor." dedi.
MART'TA SOKAKLARDA
"Türkiye'nin otomobili, 120 yıllık insanlık hayali, 60 yıldır Türk insanının hayali, Türk iş dünyası olarak sizlerin de desteğiyle inşallah faaliyete geçecek. Mart'ta da hep beraber, gururumuz olan Türkiye'nin otomobilini Kocaeli'nde, Marmara Bölgesi'nde göreceğiz. "
35 TEDARİKÇİMİZ VAR
"Özellikle TOGG'a imalat safhasında katkı veren bölgeden 35 tane tedarikçimiz var. Allah onlardan da razı olsun. Bu sizin eseriniz, sizin talebiniz, bizim de öncülüğümüzde Türk özel sektörü olarak hep beraber tarih yazıyoruz" dedi.
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