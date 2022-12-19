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Son dakika: İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye sınırında yakalandı

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Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Son dakika: İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Türkiye sınırında yakalandı

Son dakika haberleri... İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist Türkiye'ye sızmaya çalışırken Hatay sınır hattında yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist ülkemize sızmaya çalışırken Hatay sınır hattında yakalandı." denildi.

İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklama;

DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi.

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