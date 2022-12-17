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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Yakalanan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: Yakalanan 10 zanlıdan 3’ü tutuklandı

Son dakika haberine göre Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin örgütün lojistik ve mali yapılanması içerisinde sözde "sorumlu" düzeyinde faaliyet yürüttüğü ve çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı faaliyette bulundukları da tespit edilmişti.

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