Cudi'de PKK'ya ağır darbe: Sözce sorumlu dahil 3 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış 15 operasyonu kapsamında biri sözde Cudi Dağı bölge sorumlusu olmak üzere 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Teröristlere ne yurt ne de yurt dışında aman verilmiyor. Kahraman Türk Ordusu, Eren Abluka Sonbahar-Kış 15 operasyonu kapsamında biri sözde Cudi Dağı bölge sorumlusu olmak üzere 3 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.
"ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından, CUDİ DAĞI TUŞİMİYA DERESİ bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve KKK.lığı Atak Taarruz Helikopterlerinin destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucu, birisi Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede, Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir.
Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
BAKAN SOYLU: "CUDİ'DE TERÖRİST BARINMAYACAK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cudi'de, terörist BA-RIN-MA-YA-CAK Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren Operasyonlarında Ablukada idi. ÜÇ TERÖRİST ÜÇ SARI TORBA... Kahraman Evlatlarımızın eline sağlık"
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