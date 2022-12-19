EYT’de takvim belli oldu! Faruk Erdem EYT’liye emeklilik rotasını canlı yayında anlattı
Milyonlarca insanın beklediği EYT’de son döneme girildi. Meclis’te bütçe görüşmelerinin bitmesinin ardından EYT için düğmeye basıldı. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT’de takvim nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem EYT’de takvimin nasıl olacağını canlı yayında anlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün milyonların beklediği EYT düzenlemesi ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan bilgin EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, işverene sağlanacak kredi desteğini de Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile çözdüklerini söyledi. Bakan bilgin asgari ücret ile ilgili ise salı gününe işaret etti.
Milyonlar insanın beklediği EYT ile ilgili son dakika bilgisini A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı. EYT'de takvim belli oldu. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT'de ilk maaş ne zaman? EYT'de yaş şartı var mı? Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
Herkes EYT konusunu konuşuyor. Herkesin bu konuda bir fikri var. Bu doğru bir yaklaşım de değil, herkes birbirine bilgi satıyor. Burada şartlar belli; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş olanları kapsayan bir düzenleme olacak. Buradan başka bir anlam çıkarmaya gerek yok. Sanki emeklilik sistemi değişiyormuş gibi herkes bir talep ile gelmeye başladı. Dolayısıyla emeklilik sistemi değişmiyor, sonra hükümet bir reforma yapmak ister o başka bir durum. Aylık bağlama oranlarını değiştirir, yaş şartını değiştirir bu başka bir konu.
EYT'de 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları yaşadığı bir duruma karşı çözümü. Bütün mesele bu ve bunu üzerine çalışılıyor. Buna başka manalar yükleniyor, bir sürü insan konuşuyor. Bu yaklaşım doğru değil. Burada milyonlarca insanı ilgilendiren bir durum var, bunların için aileler de var. 8 Eylül 1999'da maç oynanırken kural değişmiş ve yaş şartı getirilmiş. Burada ilk başta insanlara verilen sözler tutulmamış. İşte bu insanlara o emeklilik hakkı verilecek.
Prim şartı şöyle olacak; 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlar neyse onu söylüyorum ben burada. SSK için 5 bin gün Bağ-Kur için 7 bin 200 ve 9 bin gün Emekli Sandığı için de 7 bin 200 ve 9 bin gün durumu söz konusu. İlk rakamlar kadınlar için diğeri erkekler için. SSK'da kadınlar için 20 yıl bekleme süresi var. Erkekler de ise 25 yıl bekleme süresi var. Dolayısıyla 8 Eylül 99 öncesine dönülüyor denildiğinde şartlar bunlar. Konuyla ilgili teknik çalışma yapılıyor ve bu kolay bir şey değil.
Yurt dışında çalışanlar da borçlanma yaparak EYT'li olmak istiyor. Onlar da bu kapsama giriyor. Hizmet birleştirmesi var, SSK'lısı Bağ-Kurlusu var. Her birinde çalışan var veya her 3'ünde çalışan var. Dolayısıyla burada hizmet birleştirme durumları var. İşte bunların birçoğu da dijital ortamda değil. Bunların hepsi dosyalardan toplanıyor. Burada ben bir rota çıkardım; tahmini bir şey ama böyle olacak diye düşünüyorum.
26 Aralık'ta yılın son Kabine toplantısı var. Burada detayların kamuoyu ile paylaşılacağını düşünüyorum. Bundan sonra 15 Ocak'a kadar tasarının yasalaşmasını bekliyorum. Bundan sonrada başvurular başlayacak. Bundan sonra 1 Şubat itibariyle maaşlar hesaplanmaya başlanır. 1 Mar'ta ise toplu olarak şubat-mart maaşları hesaplara geçer.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT'lilerin yüzde 80'inin SSK'lı olduğunu söyledi. Bunların büyük kısmı da şu anda çalışmaya devam ediyor. Bunların büyük kısmı da çalışmaya devam edecek. Yasalarımız da emekli olduktan sonra çalışmanın önünde herhangi bir engel yok. Bu tasarı yasalaştıktan sonra emekli olabilmek için iş yerinden çıkış almanız gerekiyor. Yasalar bunu emrediyor. Çalışırken emeklilik başvurusu yapılamıyor. Önce çıkış alınacak sonra başvurular yapılacak.
Bu işlemden sonra tekrar isterlerse iş yerine geri dönecekler. Bu çıkış alındıktan sonra 1475 sayılı yasanın 14. maddesi gereği sebebi emeklilik sebebiyle ayrıldıkları için tazminat hakları olacak. Kıdem tazminatları da hesaplanıp işçilere ödenecek. Bu kıdem tazminatlarına garanti için de Hazine Bakanlığı çalışıyor. İş yerlerine bir destek sağlanacak. Dolayısıyla tazminatlara devlet garantisi geliyor.
Dolayısıyla çalışan EYT'liler hem işten ayrılıp tazminatlarını alacaklar isterlerse çalışmaya devam edecekler. Bu noktada işverenlere 5 puanlık prim desteği geliyor. Her türlü tedbir alındı. Bu sorun çözülecek.
EYT'LİYE EMEKLİLİK ROTASI
*26 Aralık haftası: Tasarının açıklanması
*15 Ocak haftası: Tasarının yasalaşması
*Ocak'ın ikinci haftası: Başvuruların başlaması
*1 Şubat: Maaş hesabının başlaması
*1 Mart haftası: Toplu ödemelerin yapılması
ÇALIŞAN EYT'LİYE ROTA
*Tasarının yasalaşması
*İşyerinden çıkış alınması
*SGK'ya başvurunun yapılması
*Tazminat hesabı ve ödenmesi
*İsteyenler için yeniden işe başlama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?
- Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?
- Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?
- 'Yüksek emekli maaşı' bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...
- TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...
- TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
- İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? Son duyurular
- Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Üç isimden veda eden...
- KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerine yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?
- 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağırılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?
- İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır?