EYT’de takvim belli oldu! Faruk Erdem EYT’liye emeklilik rotasını canlı yayında anlattı

Prim şartı şöyle olacak; 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlar neyse onu söylüyorum ben burada. SSK için 5 bin gün Bağ-Kur için 7 bin 200 ve 9 bin gün Emekli Sandığı için de 7 bin 200 ve 9 bin gün durumu söz konusu. İlk rakamlar kadınlar için diğeri erkekler için. SSK'da kadınlar için 20 yıl bekleme süresi var. Erkekler de ise 25 yıl bekleme süresi var. Dolayısıyla 8 Eylül 99 öncesine dönülüyor denildiğinde şartlar bunlar. Konuyla ilgili teknik çalışma yapılıyor ve bu kolay bir şey değil.