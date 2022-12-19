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Son dakika: Van’da terör operasyonları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Son dakika: Van’da terör operasyonları

Son dakika haberi... Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi yönelik operasyonlar sürüyor. Van’da PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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