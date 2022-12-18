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Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Son dakika: Suriye’nin kuzeyinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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