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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Karlov suikastı açıklaması: İki ülke liderinin dirayeti bu tuzağı boşa çıkarmıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Karlov suikastı açıklaması: İki ülke liderinin dirayeti bu tuzağı boşa çıkarmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karlov suikastıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "İki ülke liderinin dirayeti ve kurumlarımızın çalışmaları bu tuzağı boşa çıkarmıştır. Olayın failleri de yargı önünde hesap vermiş ve hak ettikleri cezalara çarptırılmışlardır" ifadelerini kullandı.

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