ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere sualtı eğitimi! Nehirler üzerinden Türkiye'ye sızmaya çalışıyorlar
ABD, daha önce helikopterle indirme tatbikatları yaptırdığı PKK’lı teröristlere bu kez dalgıçlık eğitimi verdi. Teröristler, Münbiç’in Karakozak bölgesindeki eğitimde Fırat Nehri üzerinden Türkiye’ye sızma talimleri yaptı. Örgüte su altında hızla ilerlemeyi sağlayan Seabob’lar verildi.
Türkiye'nin terör yuvalarına karşı başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından, olası kara harekatı dünyanın gündeminden düşmüyor.
Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'yı kara harekatının korkusu sardı.
Olası harekatı önlemek için Türkiye'deki kritik noktalara terör saldırısı yapmayı planlayan PKK'nın yeni hain planı deşifre oldu. Her fırsatta PKK'lı teröristleri destekleyen ABD, daha önce helikopterle indirme eğitimi verdiği teröristlere bu sefer de sualtı dalgıçlık eğitimi verdi.
ABD TARAFINDAN SEABOB ARAÇLARI TESLİM EDİLDİ
PKK'nın Akdeniz ve Amanoslar açılım grubu için eğittiği teröristleri Suriye'nin Lazkiye kentinden Hatay'ın Samandağ ilçesine geçişini planladığı tespit edildi. PKK'nın bu geçiş için teröristlere Münbiç'in Karakozak bölgesinde dalgıçlık eğitimi verdiği belirlendi. PKK'nın teröristlere 15 gün süreyle tüp ve dalgıç kıyafetiyle eğitim verdiği, eğitim malzemelerinin içinde ise Avrupa ülkelerinden temin edilen su altında hızla ilerlemeyi sağlayan elektrikli cihaz olan SEABOB olduğu tespit edildi.
CAYROKOPTER EĞİTİMİ
Terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üs bölgelerine düzenlediği saldırılarda kullandığı özel düzenekli droneların kaynağı da belli oldu.
Örgütün son dönemde sayılarını çoğalttığı drone'ların ABD'den temin ettiği öğrenildi. ABD'li askerlerin ellerinde bulunan cayrokopterlerin kullanımına ilişkin PKK/YPG'li teröristlere eğitim verdiği de tespit edildi.
PARAMOTOR ÜRETİMİNE BAŞLAMIŞLARDI
Terör örgütü PKK, yurt dışından temin ederek özellikle sızmalarda kullandığı paramotorları da kendisi üretmeye başladı. Örgütün bu konuda da ABD ve koalisyon güçlerinden teknik ve lojistik destek aldığı istihbarat raporlarında yer aldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine saldırıp 1 polis memurunu şehit eden teröristlerin, paramotor kullanarak Suriye'den Türkiye'ye sızdığı tespit edilmişti.
TERÖRİSTLERE PARAŞÜTLE ATLAMA TATBİKATI
Suriye'nin Kuzeydoğusunda bir ilke daha imza atan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri savaş uçaklarından paraşütle atlama tatbikatı yaptı. Deyrizor kırsalındaki Koniko dolga lgaz sahasında gerçekleştirilen tatbikatlara, PKK/YPG'li teröristlerin de dahil edildiği iddia edildi. Öte yandan terör örgütü ABD ile PKK ara verdikleri ortak devriyeye yeniden başladı. Deyrizor'da uluslararası koalisyon ve PKK birlikte iki devriye yaptı. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
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