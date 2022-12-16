Evlat nöbetindeki acılı anneden flaş sözler! Oğlunu PKK’ya HDP’li vekil Murat Çepni’nin götürdüğünü iddia etti

HDP Milletvekillerinin terör örgütlerine nasıl hizmet ettiği bir kez daha deşifre oldu. MLKP terör örgütünün Suriye'deki silahlı kadrolarına katıldıktan 5 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesi, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin hayatını kaybeden örgüt üyesi İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz'ü dağ kadrosuna nasıl gönderdiğini detaylarıyla anlattı.