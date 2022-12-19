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İkna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist ailesiyle buluştu! Terör örgütü PKK'da yaşanan paniği böyle anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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İkna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist ailesiyle buluştu! Terör örgütü PKK’da yaşanan paniği böyle anlattı

Iğdır polisinin ikna çalışmaları sonucu teslim olarak ailesiyle buluşturulan kadın terörist, örgüt mensuplarına "teslim olun" çağrısı yaptı. Türkiye'nin yürüttüğü operasyonların ve TSK'nın son teknolojik silahlarının örgüt üzerinde ciddi bir korku oluşturduğunu söyleyen kadın terörist, "Günlük yaşam buna göre şekilleniyor. Görüntü vermemek adına birçok önlem almaya çalışıyorlar. Herhangi bir hareketlilik yaşanmasın diye uğraşıyorlar" diye konuştu.

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