Oğlu dağa kaçırılan acılı baba HDP’ye isyan etti! Ben oğlumu HDP ve PKK’dan istiyorum

Oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunan Altun, "Benim oğlum 7 senedir kaybolmuş. Oğlumun PKK'ya çalışmasını istemiyorum. Oğlumu geri versinler. Oğlum kaç onların elinden. Devletimize teslim ol. Devletimiz çok şükür büyüktür. Her tarafta devletimizin askerleri var. Kimse bir şey yapamaz. Ben oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum" dedi.