Oğlu dağa kaçırılan acılı baba HDP'ye isyan etti! Ben oğlumu HDP ve PKK’dan istiyorum
Terör örgütü PKK'ya çocuk kaçıran HDP'ye acılı ailelerin tepkisi artarak devam ediyor. Hakkari'den Diyarbakır'a gelerek oğluna ‘teslim ol’ çağrısı yapan Husret Altun, "Ben oğlumu HDP ve PKK’dan istiyorum" dedi.
Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 203 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla sürüyor.
Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bin 203'üncü gününde devam ediyor.
Oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunan Altun, "Benim oğlum 7 senedir kaybolmuş. Oğlumun PKK'ya çalışmasını istemiyorum. Oğlumu geri versinler. Oğlum kaç onların elinden. Devletimize teslim ol. Devletimiz çok şükür büyüktür. Her tarafta devletimizin askerleri var. Kimse bir şey yapamaz. Ben oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum" dedi.
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