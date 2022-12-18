Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den Aday Belli Karar Net mitinginde önemli açıklamalar

"EN UFAK DURGUNLUK EMARESİ GÖSTERMEYECEĞİZ"

Allah'a çok şükür dumanımız her yerde tütüyor, dualarımız dileklerimiz ve dirayetimiz vatanın her yöresinde dalga dalga yükseliyor. Kardeşlik bağlarımız kırılmadan, millet varlığımız küflenmeden, yöresi ve kökü ne olursa olsun 85 milyon Türk vatandaşı albayrağın altında bir olmayı kaderi olarak görüyor.

2023'te de lider ülke Türkiye'nin müjdesi, bu defa sadırdan sahaya, fikirden eyleme geçecektir. İnancımız, gayemiz ve gayretimiz de bu kutlu amaca yöneliktir. Durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz.

Duruşumuz eli kanlı teröristlere karşı dik duruştur. Mücadelemiz, mukeddesatımıza sahip çıkanların mücadele kararlılığıdır. Hainlere, FETÖ'cülere, yağmacılara, düzenbazlara, inkarcılara, işbirlikçilere karşı bir olalım, iri olalım, hep birlikte Türkiye gibi duralım.