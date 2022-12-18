Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Aday Belli Karar Net mitinginde önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aday Belli Karar Net" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Vizyon Belgeseli ve ithal danışman girişimine tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaorğlu pusulasını kaybetti. Türkiye'ye ingiltere ve ABD'den bakıyor" dedi. CHP'li İmamoğlu'nun Saraçhane şovuna da değinen MHP lideri Bahçeli, "Tiyatroyla hükümete saldırılması fırsatçılıktır" ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun 6 yaşındaki çocuk istismarı iddiasını siyaset malzemesi yaptığını belirten Bahçeli, "Bu tamamen ahlaksızlıktır. Kimse bir sapık üzerinden dinimizi sorgulayamaz" şeklinde konuştu.
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" temasıyla düzenlediği açık hava toplantıları kapsamında Mersin'de konuştu
İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
"Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın dönümü olarak görüyoruz. 2023 sandık yılıdır. Millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği demokrasi yılıdır. Önümüzdeki yıl, çılgın Türklerin yeni şahlanış yılı olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli mücadele şuuru, bir nevi dönemin Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin ta kendisidir. Bu ittifak ihanetlere karşıdır. Set çekmiş, baraj olmuştur. Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya kahramanca direniş göstermiştir. Cumhuriyetin kurucu felsefesi, muasır bir gelecek fikriyatı, Cumhur İttifakı'nın kurşun geçirmez iradesine emanettir. Kutlu emanet zayi edilmeyecek zillet masalarında meze yapılmasına göz yumulmayacaktır. Gücümüz Toroslar kadar heybetlidir.
"EN UFAK DURGUNLUK EMARESİ GÖSTERMEYECEĞİZ"
Allah'a çok şükür dumanımız her yerde tütüyor, dualarımız dileklerimiz ve dirayetimiz vatanın her yöresinde dalga dalga yükseliyor. Kardeşlik bağlarımız kırılmadan, millet varlığımız küflenmeden, yöresi ve kökü ne olursa olsun 85 milyon Türk vatandaşı albayrağın altında bir olmayı kaderi olarak görüyor.
2023'te de lider ülke Türkiye'nin müjdesi, bu defa sadırdan sahaya, fikirden eyleme geçecektir. İnancımız, gayemiz ve gayretimiz de bu kutlu amaca yöneliktir. Durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz.
Duruşumuz eli kanlı teröristlere karşı dik duruştur. Mücadelemiz, mukeddesatımıza sahip çıkanların mücadele kararlılığıdır. Hainlere, FETÖ'cülere, yağmacılara, düzenbazlara, inkarcılara, işbirlikçilere karşı bir olalım, iri olalım, hep birlikte Türkiye gibi duralım.
"ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"
Kızılelma ülküsüyle kenetlenelim. 2023 bu söylediklerimin hepsi için kader ve karar yılıdır. Tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember daralmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep TAyyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir.
Samimi kesintisiz mücadelemizin gayesi bu amaçlara ulaşmaktır. Mersin Zillet'e destek vermez. İş meydan, işte irade, işte asalet...
"ZİLLET İTTİFAKI YALAN RÜZGARI, DEDİKODU YATAĞIDIR"
Mersin Zillet'e destek vermez. İş meydan, işte irade, işte asalet... İktidar her rejim sisteminde vardır ve hakimdir. Türkjiye'de muhalefet kıtlığı ise ileri düzeydedir. Bu yüzden Türk siyaseti kurumuş toprak gibidir. Muhalefet partileri zillette, köksüz ve kimliksizdir. Siyasi çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde gören siyasi bir zihniyetin inandırıcılığı olamaz, ikna edici hiçbir yanı olamaz. Türkiye'nin en göze çarpan talihsizliği, siyasi ahlak çemberinin dışına çıkaran, muhalefet partilerinin varlığıdır.
Zillet İttfakı, kumandalı iradeye sahiptir. Yalan bunların dilindedir. Zillet İttifakı oyun içinde oyundur. Yalan rüzgarı, dedikodu yatağıdır. Bu ittifakı oluşturan proje partilerinin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak. CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir.
"CHP'NİN HASTALIĞININ ADI İŞBİRLİKÇİLİKTİR"
CHP hastadır, bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir. Bizim vizyonumuz Türk tarihinin yol haritasıdır. Bizim aklımız yerli ve millidir. CHP'nin 6 su alan kayığı batmak üzeredir. Bu CHP'yi maaşlı sömürge danışmanları, ne dış güçler kurtarabilecektir. CHP yönetimi dersini tarihimize kara çalan Türk ve İslam düşmanlarından almaktadır.
"BAŞLI BAŞINA SORUMSUZLUKTUR"
CHP'nin 6 yaşındaki çocuğa istismarı siyaset malzemesi haline getirmesi başlı başına sorumsuzluktur.
MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI
Saraçhane tiyatrosuyla hükümete saldırılması fırsatçılık... Alayı samimi değil. Saraçhane kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara0, mahkemeden siyasteçi çıkarmaya çalışanlara Türk milleti değer vermez."
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