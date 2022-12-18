Başkan Erdoğan 2022 Dünya Kupası Arjantin - Fransa final maçı için Katar’da

Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.



