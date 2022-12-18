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Başkan Erdoğan 2022 Dünya Kupası Arjantin - Fransa final maçı için Katar’da

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Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Başkan Erdoğan 2022 Dünya Kupası Arjantin - Fransa final maçı için Katar’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin - Fransa final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere Katar’a ulaştı. Başkan Erdoğan dev maçı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile birlikte izledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetine icabetle, Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.

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