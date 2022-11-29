Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar! 6’lı masanın Anayasa önerisine tepki

Hayat bizimle sınırlı değildir. İstisnalar dışında nasıl 100 yıl evvel bugünün insanları hayatta değilse 100 yıl sonra da bugünün insanları hayatta bulunmayacaktır. Maşaları günübirlik siyaset yapabilir. Başkaları sadece başkalarının peşinden koşabilir. Ancak biz öyle davranamayız.

Artık ev ev dolaşıyoruz, kapıları çalıp kalplere misafir oluyoruz. Komşularımızla buluşuyor, hatırlarını soruyoruz, onlara düşüncelerimizi anlatıyoruz. Biliyoruz ki; komşu komşunun külüne muhtaçtır. İyi komşu demek aile demektir. Aile demek tek yürek olmuş insanlar demektir. Bizim güneyden kuzeye doğudan baıtya büyük bir aileyiz.

Türkiye'yi zilletin boyunduruğu altına almaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Nerede bir insanımız varsa iradesine talibiz. Hiçkimseyi ayırmadan, hepsini kardeş görerek Cumhur İttifakı'nın muhteşem zaferine birlikte imza atacağız. Buluşmanın adresi Türk milletidir.. Biz dün görevden kaçmadık. Bölünmeye ve kardeş kavgalarına 'hayır' diyenlerle aynı yolun yolcusuyuz.

53 yıllık siyasi mazimiz şahittir ki; milliyetçi ülkücü hareketi bozmayan her mensubu adam gibi adamdır. Allah'tan niyazım; emeklerimizi, çalışmalarımızı karşılıksız bırakmaması bizleri mahcup etmemesidir. Biz sefere talip olduk zafer Cenabı Allah'tandır.