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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! 6'lı masanın Anayasa önerisine tepki

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar! 6’lı masanın Anayasa önerisine tepki

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın Anayasa önerisine tepki gösteren Bahçeli, "Devletin temellerine dinamit yerleştirmektir" ifadelerine yer verdi. MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değinerek "Türkiye Yüzyılı'nda 5'e yıllık 3 dönem seçilsin" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Bir kültürü bayrak yapan milletler tarihe yön vermeyi başarmışlardır. Bize göre Türk milleti tarihe geçen bir kudretin adıdır.

Siyaset eğer tarihe sırtını vermezse, gücünü ve günenini milletten almazsa üreteceği yalnızca kriz ve kutuplaşma olacaktır. Şuandaki muhalefet partilerin açmazı da buradadır. Zillet İttifakı'nın ne cevabı cevaptır, ne siyaseti siyasettir.

Hayat bizimle sınırlı değildir. İstisnalar dışında nasıl 100 yıl evvel bugünün insanları hayatta değilse 100 yıl sonra da bugünün insanları hayatta bulunmayacaktır. Maşaları günübirlik siyaset yapabilir. Başkaları sadece başkalarının peşinden koşabilir. Ancak biz öyle davranamayız.

Artık ev ev dolaşıyoruz, kapıları çalıp kalplere misafir oluyoruz. Komşularımızla buluşuyor, hatırlarını soruyoruz, onlara düşüncelerimizi anlatıyoruz. Biliyoruz ki; komşu komşunun külüne muhtaçtır. İyi komşu demek aile demektir. Aile demek tek yürek olmuş insanlar demektir. Bizim güneyden kuzeye doğudan baıtya büyük bir aileyiz.

Türkiye'yi zilletin boyunduruğu altına almaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Nerede bir insanımız varsa iradesine talibiz. Hiçkimseyi ayırmadan, hepsini kardeş görerek Cumhur İttifakı'nın muhteşem zaferine birlikte imza atacağız. Buluşmanın adresi Türk milletidir.. Biz dün görevden kaçmadık. Bölünmeye ve kardeş kavgalarına 'hayır' diyenlerle aynı yolun yolcusuyuz.

53 yıllık siyasi mazimiz şahittir ki; milliyetçi ülkücü hareketi bozmayan her mensubu adam gibi adamdır. Allah'tan niyazım; emeklerimizi, çalışmalarımızı karşılıksız bırakmaması bizleri mahcup etmemesidir. Biz sefere talip olduk zafer Cenabı Allah'tandır.

3 BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Münbiç, Tel Rıfat, Ayn el Arab'ta terörist bırakılmamalı, silindir gibi ezilmelidir. Tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacak, sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Çocukları katleden canilere ihanetlerinin bedeli ödettirilecektir. Canlı terörist bırakılmamalıdır.

Cibiliyetsiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekatını ulu orta dillendirmesi güvenlik zaafıdır. Buna bir sınır konulmalıdır. Kaç gündür dikkatimizi çekmektedir. Önüne gelen, dili olan, yanaşık düzen nedir bilgisi bulunmayan, ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacaktır yorumunu yapmaktadır.

Silahlı kuvvetlerinin bölücü terör kaynağında vurması ve güney sınırlarımızın emniyeti temel gündemimizdir. Kandil'den Ayn el Arab'a kadar bölücü terör örgütünün kafası koparılmalıdır.

BAHÇELİ'DEN PENÇE-KILIÇ AÇIKLAMASI

Buradan Türk'e kefen biçmeye hazırlanan... Bir kez daha uyarıyorum. Sakın aldanmayın. Yanlış hesap yapmayın. Bunu Çanakkale'de ödediniz. Milletimizi çaresiz sanmayın. Cumhur İttifakı alçak emellere göz yummayacak, izin vermeyecek, ön açmayacaktır. Hiçbir katil, zalim Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir. ey Türk düşmanları bu davayı aşamazsınız. Cumhur İttifakı sıkılmış bir yumruk gibidir.

Anıları kafi görerek geleceğin analizini yapmadan mevcut oyalanma yoktur. Yalnız heyecandan ibaret bir destek ile sağduyu macera arayışa yer yoktur. Günübirlik yaşamanın ve yorumlamanın Türkiye'mize bir desteği olamayacaktır. En küçük ihmalimiz büyük badirelerin kapılarını açabilecektir. Doğru zamanda uygulayacağımız yanlış siyasetin bizlere umut bağlamış milletimizi felakete götüreceğini biliyoruz. Bizim siyaseten ilerleyişimizin yol haritasında akıl, sabır, inanç, denge, ihtiyat yer almaktadır.

Bizim hedeflerimiz büyüktür. Gözlerimizin fecri ufuk ötesini aydınlatacak şekilde keskin ve kuşatıcıdır. Bu yüzden sürekli olarak önce ülkem ve milletim sonra partim dememiz boşuna değildir. Terör kazınana kadar durmayacağız. Küresel emperyalizme aman vermeyeceğiz. Bizim başarımız Cumhur'un, Cumhuriyetin başarısıdır.

Emin olunuz, inanınız, itimat ediniz... Şunu da unutmayınız... İlk zafer de son zafer de elbette bizimdir. MHP ve Cumhur İttifakı içinde milletin olmadığı hiçbir hedefi asla kabul etmez, etmeyecektir.

KONYA'DA BARINAKTA KÖPEK KATLİAMI

Nefes almak bile şükredeceğimiz bir nimettir. Hem insana hem de yaratılmış her canlıya saygı duymak manevi sorumluluktur. Allah bütün canlılara merhamet edilmesini buyurmaktadır. Hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Hayvanlara eziyet büyük vebaldir. Bu sorunu çözmek önce yerel yönetimlere düşüyor.

2023 SEÇİMLERİ

2023 seçimlerine çok sıkı bir hazırlık döneminden geçiyoruz. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

6'LI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASI

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü eni bir anayasa ile taçlandırmak milli vecibedir. Önceliğimiz, önerimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir. Maksadımız yırtıklara yara dikmek hiç değildir. Zillet İttifak'ın dün açıkladığı anayasa önerisi ölü doğmuş, dağın fare doğması bile mümkün olmamıştır.

Yapılan öneriler tamamen avutmaya dayalıdır. Zillet İttifakı'nın önerisi tarihi geriye sarmak, akıntıya karşı kürek çekmek, devletin temellerine dinamit yerleştirmek, güçlenen devlete pıranga vurmaktır. Zillet İttifakı, zehirli önerilerini sıralamış geçmişin tezahüründe başka hiçbir şey söyleyememiştir. Zilletin İttifakı'nın hevesi kursağında kalacak, bir daha da sandığa girmeyecektir. Zillet İttifakı'nın akıl hocası HDP'dir, PKK'dır. Bunların yapacağı anayasa yıkım ayasasıdır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ÖNERİSİ

6'sını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz. Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 maddelik tasla metnidir. Gelsinler bir de bunu okusunlar eğer bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe 6'sını birden atın. TASAV, kurucusu olduğum vakfın eseridir.

Bunların uykularını kaçırayım... 7 yıllık bir seçim yapılacakmış, bir defa görev yapılacakmış. Biz birini tamamladık. ikincisine hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak 2 yetmez, 3 dersek ne yapacaksınız.

Cumhurbaşkanı 3 dönem seçilsin önerisi "CUMHURBAŞKANI 3 DÖNEM SEÇİLSİN" ÖNERİSİ

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