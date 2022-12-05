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Son dakika: Bahçeli'den '6'lı masayla ilgili anket yapılacak' haberlerine yanıt: Tercihim sınıf arkadaşım

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Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Son dakika: Bahçeli’den ’6’lı masayla ilgili anket yapılacak’ haberlerine yanıt: Tercihim sınıf arkadaşım

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masayla ilgili anket yapılacak haberlerine, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşım." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ

Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim." yanıtını verdi.

Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul arkadaşı olduğunu belirtmişti.


BAHÇELİ'DEN GRUP TOPLANTISINDA ÖNEMLİ MESAJLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.



Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar özetle şöyleydi:

SİLİNDİR GİBİ EZİLMELİ: Türkiye 2023 yılında, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünde terör belasından Allah'ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Sınırlarımızın mücavir bölgelerinde bütün hainler açık hedefimizdir. Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir.

ÖLÜ DOĞMUŞ: (MHP'nin 100 maddelik anayasa teklifini de hatırlatarak) Önerimiz ve önceliğimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir. Maksadımız yırtıklara yama dikmek, eksik ve gedikleri pansumanla kapatmak hiç değildir. Zillet ittifakının dün açıkladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi' ölü doğmuş, deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. Tamamıyla avunma ve avutmaya dayalı beyhude bir çabadır. Bunların kafası karmakarışıktır. 1982 Anayasası'nda çalakalem yaptıkları mevzi değişiklikleri, 150 yıllık anayasa geleneğinde yeni bir sayfa açmanın heyecanı ve gururu olarak takdim etmeleri, kelimenin tam manasıyla zırvadır.

YIKIM ANAYASASI: Diyorum ki, bunlardan hiçbir yol, hiçbir halt olmaz, olamaz. Bunların yapacağı veya değiştireceği anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir. Zillet ittifakını oluşturan partilere çağrım, gelin Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Altısını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz.

UYKULARINI KAÇIRAYIM: Şimdi onların bir de uykusunu kaçırayım. 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Bir defa görev yapacakmış. Bir görevimizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tamamladık. İkincisine 2023'te hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa, iki yetmez üç olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin arayıp bulduğu şifadır.


Tercihim sınıf arkadaşım olur "TERCİHİM SINIF ARKADAŞIM OLUR"

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