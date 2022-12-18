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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Hanuka Bayramı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

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