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ABD İstanbul Başkonsolosluğu üyesinden kaza sonrası skandal hareket! Sürücü o anları anlattı | “Beni ve polisleri tehdit etti”

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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ABD İstanbul Başkonsolosluğu üyesinden kaza sonrası skandal hareket! Sürücü o anları anlattı | “Beni ve polisleri tehdit etti”

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu'na ait aracı alkollü şekilde süren Mounir Elkhamri'nin çarptığı otomobilin sürücüsü Furkan Aksu kaza sonrası polisin ve kendisinin tehdit edildiğini iddia etti. Sosyal medyada Elkhamri'nin ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi olduğu belirtilirken konuya ilişkin ABD Büyükelçiliğinden açıklama geldi. Açıklamada Elkhamri'nin Julie Eadeh ile evli olmadığının altı çizildi. İşte detaylar...

İstanbul'da yaşanan kaza, Perşembe günü sabah saat 05.00 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait araçla Mounir Elkhamri, Furkan Aksu'nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Yapılan ölçümlerde Elkhamri'nin 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Furkan Aksu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anları anlatan sürücü Furkan Aksu, "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Herhangi bir fren sesi duymadım. Aracıyla gelip bana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracımla karşı şeride, kiliseye doğru kayarken manevra yaparak durabildim. Daha sonra yaralı vaziyette aracımdan indim. Sürücü kaçmaya yelteniyordu. Aracın kullanılmaz hale geldiğini fark edince durdu. Daha sonra polis ekipleri geldi" dedi.

"Olay yerine çok sayıda polis geldi ve sürücü polislere hakaretler ve tehditler savurdu" diyen Aksu, "Polis memurlarına eliyle işaret yaparak tehditler kullandı" diye konuştu.

Hastanede yapılan tedavinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini anlatan Aksu, "Boynumdan kuyruk kemiğime kadar ağrılarım var, zorlanıyorum. Burnum kırıldı. Telefonum kırıldı. Belim hala oturduğum yerden kalkınca ağrıyor" ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: BAŞKONSOLOSUN EŞİ DEĞİL

ABD Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciligi'nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak, kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi degildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliğinde görevli olan başka bir diplomatla evlidir." ifadeleri kullanıldı.

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