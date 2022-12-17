ABD İstanbul Başkonsolosluğu üyesinden kaza sonrası skandal hareket! Sürücü o anları anlattı | “Beni ve polisleri tehdit etti”

"Olay yerine çok sayıda polis geldi ve sürücü polislere hakaretler ve tehditler savurdu" diyen Aksu, "Polis memurlarına eliyle işaret yaparak tehditler kullandı" diye konuştu.

Hastanede yapılan tedavinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini anlatan Aksu, "Boynumdan kuyruk kemiğime kadar ağrılarım var, zorlanıyorum. Burnum kırıldı. Telefonum kırıldı. Belim hala oturduğum yerden kalkınca ağrıyor" ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: BAŞKONSOLOSUN EŞİ DEĞİL

ABD Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciligi'nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak, kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi degildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliğinde görevli olan başka bir diplomatla evlidir." ifadeleri kullanıldı.