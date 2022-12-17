ABD İstanbul Başkonsolosluğu üyesinden kaza sonrası skandal hareket! Sürücü o anları anlattı | “Beni ve polisleri tehdit etti”
Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu'na ait aracı alkollü şekilde süren Mounir Elkhamri'nin çarptığı otomobilin sürücüsü Furkan Aksu kaza sonrası polisin ve kendisinin tehdit edildiğini iddia etti. Sosyal medyada Elkhamri'nin ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi olduğu belirtilirken konuya ilişkin ABD Büyükelçiliğinden açıklama geldi. Açıklamada Elkhamri'nin Julie Eadeh ile evli olmadığının altı çizildi. İşte detaylar...
İstanbul'da yaşanan kaza, Perşembe günü sabah saat 05.00 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait araçla Mounir Elkhamri, Furkan Aksu'nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Yapılan ölçümlerde Elkhamri'nin 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Furkan Aksu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anları anlatan sürücü Furkan Aksu, "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Herhangi bir fren sesi duymadım. Aracıyla gelip bana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracımla karşı şeride, kiliseye doğru kayarken manevra yaparak durabildim. Daha sonra yaralı vaziyette aracımdan indim. Sürücü kaçmaya yelteniyordu. Aracın kullanılmaz hale geldiğini fark edince durdu. Daha sonra polis ekipleri geldi" dedi.
"Olay yerine çok sayıda polis geldi ve sürücü polislere hakaretler ve tehditler savurdu" diyen Aksu, "Polis memurlarına eliyle işaret yaparak tehditler kullandı" diye konuştu.
Hastanede yapılan tedavinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini anlatan Aksu, "Boynumdan kuyruk kemiğime kadar ağrılarım var, zorlanıyorum. Burnum kırıldı. Telefonum kırıldı. Belim hala oturduğum yerden kalkınca ağrıyor" ifadelerini kullandı.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: BAŞKONSOLOSUN EŞİ DEĞİL
ABD Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciligi'nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak, kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi degildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliğinde görevli olan başka bir diplomatla evlidir." ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, hangi gün? 18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti?
- KYK ödeme takvimi 2022-2023: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
- Yılbaşında okullar tatil olacak mı? 30 Aralık Cuma günü resmi tatil mi? Tam gün mü, yarım gün mü? Okul olacak mı?
- 21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?
- Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”
- Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz kusursuz fiziğini neye borçlu? Bakın Pınar Deniz fit görünebilmek için neler yapmış!
- ÜÇ AYLAR TAKVİMİ | Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? 2023 Dini günler
- Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis'e geldi mi?
- AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?
- Yalı Çapkını dizisinin Asuman'ı Öznur Seçerler'in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…
- Ocak tatili hangi gün, ne kadar sürecek? 2022-2023 Ocak'ta karneler ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ
- Çok Güzel Hareketler Bunlar’da şöhret olan Pelin Öztekin’in değişimine bir bakın! ERİDİ, BİTTİ! 6 ayda 93 kilo verdi… İşte sırrı