Başkan Erdoğan açılış programında vatandaşlara dinletti: Mardin’e özel Türkiye Yüzyılı şarkısı! 4 dilde seslendirildi

20 yılda Mardin'de yapılan çevre ve şehircilik yatırımlarının 29 milyar 679 milyon lira olduğunun bildirildiği videoda, yatırımlarla 8 bin 907 konut, dükkânlar, hastaneler, okullar ve onlarca sosyal tesisin yer aldığı bilgisi verildi.

Türkiye Yüzyılı şarkısının Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde söylendiği videonun sonunda Başkan Erdoğan'ın "Mardin'imize kazandırdığımız bu eserler Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" notu yer aldı.