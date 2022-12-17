Başkan Erdoğan açılış programında vatandaşlara dinletti: Mardin'e özel Türkiye Yüzyılı şarkısı! 4 dilde seslendirildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Törende, "Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği video, Başkan Erdoğan tarafından vatandaşlara dinletildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Mardin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye; 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır!" notuyla video paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan, videoda "Mardin'imize kazandırdığımız bu eserler Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" notuna yer verdi.
MARDİN'E KAZANDIRILAN ESERLER TANITILDI
Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme, Mardin Derik Ovası Sulaması ve Midyat Nusaybin Yolu'nun toplu açılışını yapan Başkan Erdoğan, açılışları yapılan yerler hakkında bilgilerin paylaşıldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda, Midyat şehir geçişi yolunun akaryakıttan 10,4 milyon lira, zamandan 28 milyon lira, toplam 38,4 milyon lira tasarruf sağladığı bilgisine yer verildi. Paylaşımda, 91 bin 250 dekar alana yapılan Derik Ovası Sulama kanalının 2 kat fazla verim, 4 kat zirai gelir artışı ve 9 bin insan istihdam imkânı sağlayacağı duyuruldu.
20 yılda Mardin'de yapılan çevre ve şehircilik yatırımlarının 29 milyar 679 milyon lira olduğunun bildirildiği videoda, yatırımlarla 8 bin 907 konut, dükkânlar, hastaneler, okullar ve onlarca sosyal tesisin yer aldığı bilgisi verildi.
Türkiye Yüzyılı şarkısının Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde söylendiği videonun sonunda Başkan Erdoğan'ın "Mardin'imize kazandırdığımız bu eserler Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" notu yer aldı.
TÜRKÇE, KÜRTÇE, ARAPÇA, SÜRYANİCE
Törende, "Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği video, Başkan Erdoğan tarafından vatandaşlara dinletildi.
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