Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’in siyasi şovuna MHP’li Lütfi Kaşıkçı’dan sert gönderme: MHP’yi ele geçiremedi, CHP’yi ele geçirecek

KOCASAKAL'DAN KESİNLEŞMEMİŞ KARAR VURGUSU

CHP'den ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal da İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmediğine vurgu yaparak Batı'nın tavrına dikkat çekti. Kocasakal şunları söyledi: "Doğruluğu veya yanlışlığından bağımsız olarak; karar yeni çıkmış, henüz kesinleşmemiş. Gidilebilecek iki denetim muhakemesi yolu var. Ama ortalık toz duman.

'Kahramanlık türküleri' dört bir yanı sarmış. Açıklamalar da ardı ardına. ABD, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasından dolayı 'Derinden endişeliymiş'. AB de adil seçim ve demokrasi için kaygılı. Elbette hepsi demokrasi ve ifade özgürlüğü adına. Ne de düşünür ve severler Türkiye'yi! Graham Fuller'in saz arkadaşlarından CİA'cı Henri Barkey de topa girmiş. Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış. Ulaştı bile. Bu çevrelerin, sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım.

SARAÇHANE ŞOVUNA CHP GENEL MERKEZİ'NDEN CEVAP: TÜRKİYE'NİN İHTİYACINA UYGUN ADAY KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İmamoğlu - Akşener ikilisinin sergilediği adaylık tiyatrosuna set çekerek "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" dedi.

Tezcan'ın sözlerinin alt metninde Ekrem İmamoğlu'na da göndermeler yer aldı.