Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in siyasi şovuna MHP'li Lütfi Kaşıkçı'dan sert gönderme: MHP'yi ele geçiremedi, CHP'yi ele geçirecek
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik verilen mahkûmiyet kararı kesinlik taşımadığı ve istinaf yolu açık olmasına rağmen, oluşturulmak istenen suni gündeme, toplumun farklı kesimlerinden ortak tepkiler gelmeye devam ediyor. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "MHP'yi ele geçiremedi, bu gidişle CHP'yi ele geçirecek" diyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e göndermede bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi.
Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.
Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane'deki şovuna tepkiler gelmeye devam ediyor.
MHP'Yİ ELE GEÇİRMEDİ, BU GİDİŞLE CHP'Yİ ELE GEÇİRECEK
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, karar sonrası Akşener ve İmamoğlu'nun objektiflere yansıyan sevinçlerini paylaşarak, "MHP'yi ele geçirmedi, bu gidişle CHP'yi ele geçirecek" ifadelerini kullandı.
KOCASAKAL'DAN KESİNLEŞMEMİŞ KARAR VURGUSU
CHP'den ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal da İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmediğine vurgu yaparak Batı'nın tavrına dikkat çekti. Kocasakal şunları söyledi: "Doğruluğu veya yanlışlığından bağımsız olarak; karar yeni çıkmış, henüz kesinleşmemiş. Gidilebilecek iki denetim muhakemesi yolu var. Ama ortalık toz duman.
'Kahramanlık türküleri' dört bir yanı sarmış. Açıklamalar da ardı ardına. ABD, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasından dolayı 'Derinden endişeliymiş'. AB de adil seçim ve demokrasi için kaygılı. Elbette hepsi demokrasi ve ifade özgürlüğü adına. Ne de düşünür ve severler Türkiye'yi! Graham Fuller'in saz arkadaşlarından CİA'cı Henri Barkey de topa girmiş. Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış. Ulaştı bile. Bu çevrelerin, sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım.
SARAÇHANE ŞOVUNA CHP GENEL MERKEZİ'NDEN CEVAP: TÜRKİYE'NİN İHTİYACINA UYGUN ADAY KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İmamoğlu - Akşener ikilisinin sergilediği adaylık tiyatrosuna set çekerek "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" dedi.
Tezcan'ın sözlerinin alt metninde Ekrem İmamoğlu'na da göndermeler yer aldı.
ADAY PROFİLİ ÇİZDİ: İMAMOĞLU'NA 'SENDEN OLMAZ' MESAJI
CHP Genel Başkan Yardımcısı, aday profili çizerek İmamoğlu'na 'senden olmaz' mesajı verip Kılıçdaroğlu'nu aday olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
"Hırslı olmayacak, gelecekle ilgili en önemli hedefi Türkiye'yi bu girdaptan çıkarıp demokrasiye taşıma iddiasında olacak ve bütün bu süreçte hoşgörülü, dengeli yürütebilecek bir lidere ihtiyaç var Genel Başkan'ın buna en uygun isim olduğunu düşünüyorum."
ADAY İÇİN TARİH VERDİ
Bülent Tezcan, 6'lı masanın daha çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Aralık ayı sonu veya Ocak ayı başında tamamlamayı planlıyorlar Cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak" dedi.
CHP'DE ADAYLIK SAVAŞLARI
Mahkeme tarafından kendisine verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası kararı sonrasında adaylık için kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisine takıldı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi. "Kararlıyım ve cesurum" vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı ise, 2019'a atıfta bulunarak "O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak Genel Merkez'e resti çekti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi.
Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.
AKŞENER KOŞTU, KILIÇDAROĞLU HEDEF OLDU
Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.
Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen üçüncü icazet seferini Almanya'ya gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jet ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.
Ayağının tozuyla İBB Başkanı ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattı.
CHP'DEN AKŞENER'E OLAY GÖNDERME! İMAMOĞLU'NA ADAYLIK KAPISINI KAPATTILAR
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin konuştu.
Öztrak, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararının ardından Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi.
Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi.
"KARARLIYIM, CESURUM, GENCİM..."
"Kararlıyım ve cesurum" vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı, 2019'a atıfta bulunarak "O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"MİLLET ARKAMDA, YOLUM UZUN"
Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" vetosuna hiçe sayan İmamoğlu, "Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun" dedi.
İBB Başkanı 2023 emelleri için kullandığı mahkeme kararı ile ilgili de "Hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım istinaf sürecinden geri döner" şeklinde konuştu.
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