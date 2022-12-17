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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi fırsatçılıkla istismar siyaseti yapmaya çalışıyorlar

AA
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Giriş: 17.12.2022 16:48
Adana'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımız ve partimiz siyasi kumpasla yan yana getirilemez. Sizin bizi mağdur edebilecek siyasi kapasiteniz yok, siyaset istismarı yapıyorsunuz' dedi.
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