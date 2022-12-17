17 Aralık 2022, Cumartesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi fırsatçılıkla istismar siyaseti yapmaya çalışıyorlar
Adana'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımız ve partimiz siyasi kumpasla yan yana getirilemez. Sizin bizi mağdur edebilecek siyasi kapasiteniz yok, siyaset istismarı yapıyorsunuz' dedi.