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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor! Dünya Kupası kapanış törenine katılacak

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Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor! Dünya Kupası kapanış törenine katılacak

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.

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