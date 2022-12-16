16 Aralık 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyarbakır'da polis servisine hain bombalı saldırı! İşte OLAY YERİNDEN görüntüler | A Haber bölgede
Diyarbakır Çarıklı Mahallesi Mardin yolu üzerinde polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su flaş açıklamalarda bulundu. Su, “9 polisimizden 7’si taburcu oldu, şüpheli gözaltında” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz olay yerinden aktardı.