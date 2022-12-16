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Diyarbakır'da polis servisine hain bombalı saldırı! İşte OLAY YERİNDEN görüntüler | A Haber bölgede

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Giriş: 16.12.2022 08:38
Diyarbakır Çarıklı Mahallesi Mardin yolu üzerinde polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su flaş açıklamalarda bulundu. Su, “9 polisimizden 7’si taburcu oldu, şüpheli gözaltında” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz olay yerinden aktardı.
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