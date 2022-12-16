Diyarbakır'da polis aracına terör saldırısı! 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır 'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. 9 polis memuru ile bir sivil yaralandı. 5 gözaltı var. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz olay yerinden detayları aktardı.

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